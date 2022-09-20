本报北京9月19日电 （记者李晓晴）记者从水利部获悉：3年来，水利部强化流域水量统一管理和统一调度，黄河干流和9条重要跨省支流20个控制断面生态流量全部达标。相继实施重点区域生态补水，累计向黄河三角洲补水6.7亿立方米，向乌梁素海应急生态补水23亿立方米，有力促进了重要河湖、湿地生态修复。深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，累计整治黄河流域“四乱”问题6.8万个。推进水土流失综合治理，实现流域水土流失面积和强度“双下降”。

健全完善体制机制。建立健全河湖长组织体系，沿黄9省区全部实行省级双总河长，共设立省、市、县、乡四级河湖长8.25万名。不断强化水资源刚性约束。制定干支流生态流量保障目标，将用水总量和强度双控目标分解落实到市县。

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 14 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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