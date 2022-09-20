安蓓、潘洁

原标题：经济形势怎么看？如何做好重要民生商品保供稳价？——国家发展改革委回应经济运行热点

当前经济运行态势如何？如何做好重要民生商品保供稳价？将采取哪些措施支持新能源汽车产业规范健康发展？如何促进外资扩增量、稳存量、提质量？国家发展改革委19日举行新闻发布会作出回应。

全力以赴落实扎实稳住经济一揽子政策和19项接续措施

8月份经济数据显示，我国经济总体延续恢复发展态势。“主要指标呈现积极变化，但经济恢复基础仍不牢固，正处于经济恢复紧要关口。”国家发展改革委新闻发言人孟玮说，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力以赴落实扎实稳住经济的一揽子政策和19项接续措施。

她说，在有效投资方面，充分发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，加快推动第一批3000亿元政策性开发性金融工具尽早形成实物工作量，着力用好新增3000亿元以上政策性开发性金融工具，督促地方抓住施工窗口期，推动项目尽快开工建设。在促进消费方面，加快研究推动出台政策举措，积极打造消费新场景，促进消费加快复苏。在助企纾困方面，围绕缓缴部分行政事业性收费和保证金、支持民营企业健康发展等重点，加快推动出台一批政策举措，着力降低市场主体负担。

“争分夺秒抓好各项政策贯彻落实，推动有关举措早出快出、应出尽出，尽快落地见效。”孟玮说。

预计9月份猪肉储备单月投放量达历史最高水平

随着国庆节日临近，蔬菜、猪肉等重要民生商品需求趋旺，叠加国内疫情多点散发、部分地方出现强降雨天气等不利因素，重要民生商品保供稳价工作面临一定压力。

孟玮说，在紧盯蔬菜、猪肉等重要民生商品市场供需形势的基础上，进一步压实“菜篮子”市长负责制，切实做好保供稳价工作。

一是指导各地紧抓蔬菜生产、加强产销衔接、畅通运输配送，保障终端市场“微循环”顺畅、市场供应充足。采取平价销售、补贴流通销售环节、减免批发市场进场费等措施，促进价格平稳运行。

二是及时投放中央猪肉储备，指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备，投放价格低于市场价格。同时，指导各地适时投放成品粮油、蔬菜、鸡蛋等储备，增加市场供应。

三是鼓励重点骨干企业坚持诚信经营、带头保供稳价，协调有关部门严厉打击串通涨价、哄抬价格等违法违规行为。

“近期成品粮油价格基本稳定，蔬菜、鸡蛋价格回落，猪肉价格总体平稳运行。”孟玮说，将持续跟踪重要民生商品市场形势，进一步压实地方主体责任，保障市场供应充足、价格总体稳定。

近期国内生猪价格处于历史较高水平。孟玮介绍，为增加中秋、国庆等节日市场供应，国家发展改革委会同有关部门已投放两批中央猪肉储备，近日还将投放第三批储备，并指导各地加大力度同步投放地方猪肉储备。预计9月份合计投放猪肉储备20万吨左右，单月投放数量达历史最高水平。下一步，将继续紧盯生猪市场动态，必要时还会进一步加大投放力度，促进市场和价格平稳运行。

新能源汽车发展进入全面市场化拓展期

今年1至8月，我国新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比增长1.2倍和1.1倍，新能源汽车销量占全部汽车销量比重达22.9%。

“我国新能源汽车产销量快速增长，关键技术水平大幅提升，充电基础设施等配套服务体系不断健全。”孟玮说，我国新能源汽车产业已形成良好基础，新能源汽车发展进入全面市场化拓展期。

孟玮说，将会同有关部门进一步研究完善新能源汽车政策体系；坚持“全国一盘棋”优化新能源汽车产业布局；鼓励企业充分依托我国产业基础，加快突破新能源汽车关键系统部件和基础共性技术；继续以开放姿态深化国际合作，鼓励中外双方企业深化合作方式，拓展合作领域，持续促进新能源汽车产业高质量发展。

多措并举促进外资扩增量、稳存量、提质量

今年以来，在全球疫情反复、乌克兰危机爆发、跨国投资疲软的背景下，我国利用外资克服多重困难，实现较快增长。高技术产业利用外资同比增速高于总体水平，中西部地区利用外资增速高于东部地区，外资来源地更趋多元平衡。

孟玮表示，将抓紧出台具体举措，以制造业为重点，着力促进外资扩增量、稳存量、提质量。

一是解决外商投资企业当前面临的突出问题。在做好疫情防控前提下，便利外商投资企业商务人员往来；加强与外贸外资企业及其上下游企业主动对接，保障运输通畅。

二是加大制造业引资力度。抓紧推动出台2022年版鼓励外商投资产业目录，引导外资投向先进制造、高新技术、现代服务等领域及中西部和东北地区；支持制造业外商投资企业进出口，引导制造业外商投资企业国内梯度转移。

三是加强外商投资促进和服务。组织实施国际产业投资合作系列活动，为跨国公司投资和各地方招商引资搭建平台；健全重大和重点外资项目工作专班机制，加快推进项目签约落地。

(责编：赵竹青、陈键)

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