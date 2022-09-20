原标题：稳经济一揽子政策措施将加快落地见效

加快资金投放，推动项目尽快开工建设；研究推动出台政策举措，打造消费新场景；推动出台一批政策举措，着力降低市场主体负担……记者9月19日获悉，围绕落实扎实稳住经济的一揽子政策和19项接续措施，国家发展改革委将推动有关举措早出快出、应出尽出，尽快落地见效，着力扩大有效投资，促进消费加快复苏，促进企业持续健康发展。

“主要指标显示，我国经济总体延续了恢复发展态势。”国家发展改革委新闻发言人孟玮说。其中，有效投资持续扩大，第一批3000亿元政策性开发性金融工具已全部投放完毕，前8个月固定资产投资同比增长5.8%，比前7个月加快0.1个百分点；市场潜力逐步释放，居民消费稳步恢复，前8个月社会消费品零售总额累计增速由负转正。特别是汽车消费快速增长，根据汽车工业协会数据，8月份汽车销量238.3万辆，同比增长32.1%，工业生产也持续恢复。

孟玮表示，尽管主要指标呈现积极变化，但国内经济恢复基础仍不牢固，正处于经济恢复紧要关口。下一步，将全力落实扎实稳住经济的一揽子政策和19项接续措施。

具体来看，在有效投资方面，将充分发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，按照“资金、要素跟着项目走”的要求，采取有力措施，提高要素保障力度和效率，加快推动第一批3000亿元政策性开发性金融工具尽早形成实物工作量，同时，着力用好新增3000亿元以上政策性开发性金融工具，做好项目筛选和推荐，加快资金投放，督促地方抓住施工窗口期，推动项目尽快开工建设。

在促进消费方面，国家发展改革委正加快研究推动出台政策举措，积极打造消费新场景，促进消费加快复苏。其中，在汽车产业方面，孟玮表示，将进一步研究完善政策体系，营造有利于新能源汽车发展政策环境。

“当前我国汽车市场呈现消费升级态势，年轻消费群体对新技术、新产品接受程度高，新能源汽车市场仍有较大增长潜力。”孟玮说，今年以来，在稳增长、促消费等政策支持下，我国汽车产业克服疫情等因素影响，呈现出恢复增长的良好态势，为稳住经济大盘发挥了积极作用。从更长周期看，我国新能源汽车产业已形成良好基础，新能源汽车发展进入全面市场化拓展期。

她表示，下一步，将持续促进新能源汽车产业高质量发展，坚持“全国一盘棋”优化新能源汽车产业布局，按照区域集聚、主体集中的原则，构建布局合理、发展有序、运行高效的产业格局；鼓励企业充分依托我国产业基础，加强技术创新，加快突破新能源汽车关键系统部件和基础共性技术，持续提升全产业链核心竞争力。

扩投资、促消费的同时，还要进一步为市场主体减轻负担、助企纾困。记者获悉，国家发展改革委正会同有关部门抓紧研究提出缓缴部分行政事业性收费等政策措施，进一步降低企业生产经营成本。

今年6月，国家发展改革委等4部门联合印发通知，于11月前在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动，聚焦5个重点领域，查处落实降费减负政策不到位、强制捆绑销售、乱检查乱罚款等问题。目前已制定印发了水电气暖、行业协会商会、地方财经、公路水运、航空、铁路、金融等7个分领域整治方案和各地区细化方案。

“目前，自查整治工作正在深入推进。”孟玮说，下一步，国家发展改革委将会同有关部门，督促有关方面深入核查问题线索，部署开展全国联合检查抽查，坚持对违法违规收费行为“零容忍”，严厉查处各类涉企“三乱”和不落实国家降费减负政策等行为。同时，针对涉企收费中的重大问题和社会各方面建议，研究推动建立完善涉企收费监管长效机制。（记者 汪子旭）

(责编：赵竹青、陈键)

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