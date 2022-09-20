原标题：前8个月我国吸收外资同比增长16.4%

新华社北京9月19日电（记者谢希瑶）记者19日从商务部获悉，2022年1至8月，全国实际使用外资金额8927.4亿元人民币，按可比口径同比增长16.4%（下同），折合1384.1亿美元，同比增长20.2%。

从行业看，服务业实际使用外资金额6621.3亿元人民币，同比增长8.7%。高技术产业实际使用外资同比增长33.6%，其中高技术制造业同比增长43.1%，高技术服务业同比增长31%。

从来源地看，韩国、德国、 日本、英国实际对华投资同比分别增长58.9%、30.3%、26.8%和17.2%（含通过自由港投资数据）。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长14.3%、27.6%和43%。

据悉，2022年5月起，根据新修订的《外商投资统计调查制度》，实际使用外资金额为包含银行、证券、保险领域的全口径数据，同比为不含上述领域的可比口径。

(责编：赵竹青、陈键)

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