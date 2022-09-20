人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

前8个月我国吸收外资同比增长16.4%

2022年09月20日08:46 | 来源：新华网
小字号

原标题：前8个月我国吸收外资同比增长16.4%

新华社北京9月19日电（记者谢希瑶）记者19日从商务部获悉，2022年1至8月，全国实际使用外资金额8927.4亿元人民币，按可比口径同比增长16.4%（下同），折合1384.1亿美元，同比增长20.2%。

从行业看，服务业实际使用外资金额6621.3亿元人民币，同比增长8.7%。高技术产业实际使用外资同比增长33.6%，其中高技术制造业同比增长43.1%，高技术服务业同比增长31%。

从来源地看，韩国、德国、 日本、英国实际对华投资同比分别增长58.9%、30.3%、26.8%和17.2%（含通过自由港投资数据）。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长14.3%、27.6%和43%。

据悉，2022年5月起，根据新修订的《外商投资统计调查制度》，实际使用外资金额为包含银行、证券、保险领域的全口径数据，同比为不含上述领域的可比口径。

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
为乡村振兴添活力 短视频平台赋能农民体育事业发展
　　今年夏天，在贵州台盘举办的“村BA”火遍全网。没有专业的篮球场地、球员和观众也都来自周边乡镇，但现场人山人海的热闹氛围却堪比职业球赛，“村BA”让屏幕前的亿万网友看到了乡村篮球运动的非凡感染力。…
业界：持续加强互联网基础管理 完善中文域名应用环境改善
　　为落实《“十四五”信息通信行业发展规划》，进一步推动与中文域名在各领域和行业的应用，在近日举行的第五届中文域名创新应用论坛上，中文域名领域的专家结合“十四五”规划对中文域名的发展，进行了多角度的解读和研讨。多位行业人士认为，中文域名是含有中文字符的新一代域名，是互联网上的“门牌号码”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部