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多部门联合印发方案保护修复长江母亲河

2022年09月20日08:46 | 来源：新华网
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原标题：多部门联合印发方案保护修复长江母亲河

　　新华社北京9月19日电（记者高敬）生态环境部等17个部门和单位近日联合印发《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》，要求到2025年年底，长江流域总体水质保持优良，干流水质保持Ⅱ类，饮用水安全保障水平持续提升，重要河湖生态用水得到有效保障，水生态质量明显提升。

　　生态环境部水生态环境司有关负责人19日介绍，2018年，《长江保护修复攻坚战行动计划》印发实施。经过3年攻坚，长江生态环境发生了转折性变化，阶段性目标任务圆满完成。尽管长江环境质量改善明显，但部分地区环境基础设施欠账较多。同时，一些地方湿地萎缩，水生态系统失衡，重点湖泊蓝藻水华居高不下，水生态保护与修复亟须突破。总体看，长江保护修复面临的形势依然复杂，任务依然艰巨。

　　行动方案提出四大攻坚任务。在持续深化水环境综合治理方面，要深入推进城镇污水垃圾处理、强化船舶与港口污染防治、加强磷污染综合治理、推进锰污染综合治理、深入推进尾矿库污染治理等。在深入推进水生态系统修复方面，要建立健全长江流域水生态考核机制、扎实推进水生生物多样性恢复等。在着力提升水资源保障程度方面 ，要严格落实用水总量和强度双控制度、巩固小水电清理整改成果等。在加快形成绿色发展管控格局方面，要推动全流域精细化分区管控、完善污染源管理体系等。

　　水生态质量的评价较为复杂。行动方案提出，建立健全长江流域水生态考核机制，要科学构建长江流域水生态监测评价考核指标体系，推动出台长江流域水生态考核办法，开展水生态考核试点。

　　这位负责人说，2021年生态环境部会同有关部门，聚焦长江流域水生态系统失衡、水生生物多样性减少等突出问题，兼顾各地特点，构建了以“水生态系统健康”指标为核心的水生态监测评价考核指标体系，为构建水生态考核机制奠定基础。2022年，长江流域水生态考核试点工作已全面启动。

(责编：赵竹青、陈键)
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