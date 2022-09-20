农业农村部：预计今年“三秋”期间小麦机播率超93%
2022年09月20日08:58 | 来源：人民网
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人民网北京9月20日电 （记者王仁宏）全国秋粮大规模收获将于9月下旬陆续展开。日前，农业农村部印发通知，要求各地高质量高效率组织做好今年秋收、秋种、秋整地机械化生产工作，努力提升主要农作物生产机械化水平，为完成“三秋”作业提供坚实机械化支撑。
据悉，预计今年“三秋”期间，各地投入各类农业机械达到3000万台（套），水稻、玉米、大豆机收率分别超过94%、80%、82%，小麦机播率超过93%，油菜种植及马铃薯、花生、棉花、甘蔗等主要农作物收获机械化水平进一步提高。
通知要求，各级农业农村部门要加强组织领导，压实工作责任，针对“三秋”期间新冠肺炎疫情形势、气象灾害等不确定因素可能给农业生产带来的不利影响，进一步完善工作方案和防灾减灾预案，全力以赴组织好“三秋”机械化生产。
(责编：王仁宏、吕骞)
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