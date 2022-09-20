原标题：交通银行加大金融纾困 助力市场主体“轻装上阵”

8月的江苏镇江新区，一家主营新能源电池包模组制造的企业流水线正在高效运转。“我们主要原材料的供应商在上海和深圳，3月份疫情形势还未严峻前，我们决定对主要原材料进行提前备货，资金压力进一步加大。一筹莫展之际是交行及时给予了我们帮助。”江苏奥特帕斯新能源科技有限公司负责人说，“仅三天时间贷款就到账了，还为我们节省了4万块钱，让我们切实感受到了国家的好政策。”

保市场主体就是保就业保发展。交通银行始终坚持金融工作的政治性、人民性、专业性，把服务“国之大者”作为最重要的职责使命，加大助企纾困力度，迭代优化出台90余条金融支持政策，缓解企业资金短缺、融资难融资贵等问题，助力市场主体轻装上阵。

“真金白银”送上及时雨

武汉某电子技术有限公司是一家专为锂电池开发提供检测技术支持的高新技术企业。6月初，公司新签署了一笔大额订单，需要另外采购原材料，带来了约1000万元的流动资金缺口。“对于这类公司，不但可以帮助他们申报人行科技创新再贷款，享受政策红利，交行本身也会为企业提供额外补贴，尽可能降低企业融资成本。”交通银行湖北洪山支行客户经理张佛宝介绍道。短短几天内，1000万元流动贷款就顺利到账，并为企业减少贷款利息约10万元。

“今年以来，我们在贷款定价上作了压低。除此之外，我们持续对各类普惠小微企业开展减费让利，免除或承担了小微企业的抵押登记费、评估费等其他各项信贷费用，尽可能为企业减轻负担。”交通银行相关部门负责人向记者介绍。

精准施策助小微爬坡过坎

湖南某装饰设计工程有限公司是一家主营建设工程设计、室内装饰设计的小微企业。公司工程进度因疫情影响有所放缓，前期为采购原材料公司已支付大量预付款，施工过程中农民工工资又需及时发放到位。“一时间流动资金非常紧张，而去年在交行的1000万元贷款马上就要到期。”接踵而来的难题急坏了公司负责人胡先生。交行湖南省分行了解后，决定采用无还本续贷方式来缓解客户资金压力。“我们为客户新发放了1000万元流动资金贷款，尽力帮助其平稳渡过难关。”分行营业部客户经理告诉记者。

据了解，今年以来，交行综合运用续贷、年审功能，配合业务宽限期、展期、调整还款计划等，支持客户灵活应对受疫情影响而产生的临时还款困难，满足企业合理融资需求。

创新产品解决融资难题

近期，有着“千里赣江第一闸”之称的江西赣江万安枢纽二线船闸项目顺利封顶，船闸设计标准满足1000吨级船舶通行，将实现赣江全线三级通航。2022年3月以来，交行江西赣江新区支行积极对接项目承办方，为其提供产业链融资服务，为链属小微企业持续发展保驾护航，确保江西赣江万安枢纽二线船闸项目在二季度顺利封顶。3月份以来，该支行通过“快易付”业务为当地核心企业和上下游企业提供高效的线上融资服务，惠及14户小微企业，帮助企业解决融资难题。

上半年，交通银行持续加大支持实体经济力度，落实落细国家稳经济各项措施。进一步做优产业链供应链融资服务，充分发挥“快易付”等产品优势，帮助企业实现线上办理信贷、银承、保函、贴现、信用证等业务，满足产业链上下游企业的正常经营运转需求，助力链属企业降低融资成本。

(责编：董童、李源)

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