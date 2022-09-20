原标题：新模式店落地，国美革新创变开启零售新篇章

新商业环境不断变化，通过数字赋能，推动线上线下进一步跨界融合，实现“人、货、场”全面升级和重构，成为了目前零售业的新选择。

前段时间，提出战略更加聚焦的国美，近期又有了新的布局落地。2022年9月16日下午，国美新模式店“真快乐APP体验中心·国美电器西坝河馆”试营业并举办营业发布会。发布会现场除了国美方的代表国美电器有限公司董事长黄秀虹等高管外，还云集了中国商业联合会副会长张丽君、中国家用电器服务维修协会理事会主席团主席刘秀敏以及各大家电企业厂商代表等嘉宾。

2017年，在新零售兴起的背景下，国美提出“家·生活”战略，宣布进军家生活赛道。2021年初，国美推出了家生活战略2.0阶段，对供应链上下游进行融合升级。此次，国美新模式店开业，成为了“家·生活”战略有序落地的又一重要举措，也是国美实现战略聚焦、探索数字零售的重要支点。更要的是，这意味着国美零售更为聚焦的战略在落地生根，新模式店将改变传统的商业化模式，为上市公司国美零售财务报表优化埋下伏笔。

新变化，国美新模式店首亮相

据了解，西坝河国美新模式店是国美革新创变后在北京的首家，新的玩法、优质的产品、优质服务及良好的消费体验都将在这里一一呈现。

国美新模式店的“新”，在于新体验、新功能和新场景。新模式店以展示体验为核心，将家电品牌接入到更多更高端，更便捷的展示渠道和消费者接触，满足了消费者更强的现实体验需求。

国美新模式店依托“真快乐APP”，实现了真正的O2O模式。通过线上线下的全面链通，可以打造更多的场景化展厅、娱乐性活动场景，提供了家空间延伸的沉浸感。

这样的模式使得国美新模式店得到了许多厂商企业的认可。在当天国美西坝河新模式店开业现场，包括美的、海尔、苹果、三星、海信、创维、TCL、长虹、美菱、OPPO、VIVO、华为、博西、索尼、老板、方太、松下、万家乐、万和、华帝等在内的众多一线品牌都已入驻，并向消费者展示自己的品牌产品。

一线企业品牌入驻的背后，不仅体现了行业合作伙伴对国美的战略布局和商业新模式的认可，也意味着国美的战略升级取得了阶段性成果。

值得注意的是，娱乐新场景，是国美新模式店的重要特色之一。国美西坝河新模式店将为消费者打造更多娱乐性活动场景，包括游戏、直播等娱乐化内容，让消费者真正享受到购物的快乐体验。

在国美西坝河新模式店开业当天，国美与风靡全球的《魔兽世界》游戏开发商暴雪进行签约，开展跨界合作，实现梦幻联动，让不少到现场的消费者代表心动不已。

在国美西坝河新模式店发布会上，国美电器有限公司董事长黄秀虹对国美新模式店的理念、定位、特色等内容进行了详细阐述。她表示，国美新模式店既为入驻门店的厂商提供了先进创新的新场景和数字化营销工具，也为消费者来到这个门店提供了沉浸式娱乐化、体验化的消费活动和体验，带给用户"品质低价、服务专业、体验真快乐"的全新价值和获得感。国美新模式店，通过全场景、全链路的精准定位和资源重组，能够更好地增效降本，带动国美整个产业链提供更好的服务和获利方式，为消费者创造更好的服务链条和服务场景。

中国商业联合会副会长张丽君表示，国美新模式店把顾客、品牌之间的联系真正的落地，精准地降消费者和家电品牌的需求结合在一起。我们有理由相信，国美新模式店会为消费者提供更多的家·生活媒后空间和生活方式体验，给消费者提供一种真的很值得的购物体验。

展销分离：线上线下全链路打通

在提到国美新模式店的特色优势时，国美零售TOC事业群副总裁李俊涛表示，国美一直是在迎合整个家电市场的变化，随着消费者的需求越来越高，简单的线上是无法体验到家·生活一体化的场景。没有场景，就没有灵魂，消费者就很难享受到好的体验。

国美的新店模式，通过线上线下全链路打通，提供更多地全方位场景，真正站在消费者的需求角度，线上有产品，线下也有中高端产品展示，产品、服务都具备，更加接近客户心灵深处。

国美零售TOC事业群运营体系VP何健表示，对于线下来说，国美的优势就是中高端，这是国美传统优势，同时，国美新店模式，也把一些线上的网红家电、新奇特都搬到店里，吸引更多地年轻客户群体。同时，国美新模式店有直播、新品发布会，今后所有的厂家都可以把最好的产品、最优的活动、最好的体验带到店中，一站式服务，与消费者真正互动起来。

国美新模式店运营中，采取了一种“展销分离”的模式，精准地契合了消费者和家电品牌的需求和痛点。

李俊涛对“展销分离”模式阐述表示，在传统零售中，线下门店以展销为主，重在销售；而国美新模式店则打破桎梏，实行“展销分离”，重在体验。一方面，通过好的商品，好的场景，来进行会展，让中高端商品都能进入到场景中来进行会展。另一方面，把销售分开以后，可以跟供应商集中精力，把展示做到更充分，一个怎样把商品选好卖得更多，成本就会越低，把线上和线下充分整合起来，实现了展，充分展示。

在提到线下新模式店在国美“家·生活”战略中的定位及扮演的角色时，何健表示，国美零售已经进入“家·生活”第二阶段，将全面构建全零售生态平台，线上线下将融合互通，线上是真快乐APP，线下就是数千家的实体店。国美线下的新模式店就是要通过社交+服务+科技+文化，四位一体进行打造，真正让消费者感受到家·生活的一体化。

(责编：曹淼、李源)

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