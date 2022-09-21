本报记者 王 政 窦 皓

9月19日，产业链供应链韧性与稳定国际论坛在浙江省杭州市开幕，主题为“同舟共济，共克时艰，务实推动构建富有韧性的全球产业链供应链”。

国家主席习近平向产业链供应链韧性与稳定国际论坛致贺信。习近平主席强调，中国愿同各国一道，把握新一轮科技革命和产业变革新机遇，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系，为促进全球经济循环、助力世界经济增长、增进各国人民福祉作出贡献。

论坛期间，中国同2022年二十国集团轮值主席国印尼及智利、古巴、巴基斯坦、塞尔维亚6国共同发起《产业链供应链韧性与稳定国际合作倡议》（杭州倡议）（全文另发），强调增强全球产业链供应链韧性和稳定性是助力各国经济复苏、畅通世界经济运行脉络、增进人类社会福祉的重要保障。

维护全球产业链供应链韧性与稳定

“举办本次论坛是习近平主席在二十国集团罗马峰会上提出的重要倡议。”工业和信息化部部长金壮龙在致辞中表示，值此论坛召开之际，习近平主席又专门发来贺信，充分体现了中国政府对全球产业链供应链合作发展的高度重视，以及中国维护产业链供应链韧性与稳定性的决心和诚意。

维护全球产业链供应链韧性与稳定，成为与会嘉宾的共识。

“论坛的召开可谓恰逢其时，将为共同找到破局之道提供绝佳机会。”宝马（中国）服务公司总裁史明哲表示。

印度尼西亚共和国工业部长阿古斯表示，作为G20轮值主席国，为参与维护全球供应链稳定，印度尼西亚愿意通过各种国际论坛开展合作与协作。

“2013年提出的中巴经济走廊，是加强区域互联互通、推动融入全球供应链网络的典范。”巴基斯坦工业和生产部部长马哈茂德说，巴基斯坦将竭尽全力推动建设富有韧性和强大的全球产业链供应链。

国务院发展研究中心副主任王安顺表示，产业链供应链的韧性与稳定必须也只有通过开放合作才能实现，“更大范围和更深层次的分工，可以持续提高全球资源的配置效率和各国人民的共同福祉。”

维护全球产业链供应链韧性与稳定，中国成为“压舱石”。

“中国过去是、现在是、未来也必将是全球产业链供应链的‘稳定器’和‘压舱石’。”中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌表示。

塞尔维亚总统武契奇表示，截至目前，中国企业在塞尔维亚为2.5万人提供就业，塞中贸易也保持了强劲增长。塞尔维亚将积极参与中方提出的合作倡议，共同应对当今世界面临的各种挑战。

“中国一直是世界产业链供应链的重要组成部分。放眼未来，中国将继续是世界的主要增长市场和创新驱动力。”思爱普公司全球高级副总裁、全球研发网络总裁柯曼说。

“通过密切合作和适当规划，相信我们能建立起一个应对21世纪需求和挑战的全球供应链。”高通公司首席商务官吉姆·凯西表示，高通持续与供应链及中国合作伙伴密切协作，不断加速创新。

“我们与超过35家中国直接供应商合作，超过1万架飞行在世界各地的波音飞机上安装了中国制造的零部件。”波音民用飞机集团总裁兼首席执行官斯坦·迪尔说。

开展产业链上下游协同合作

金壮龙表示，要强化重点产业链在全球范围内的资源协调，支持企业开展产业链上下游协同合作；加强物流基础设施建设，努力解决当前物流运输堵点卡点，保障供应链有效运转。此外，应推进产业链供应链协同创新。

交通运输部安全总监李国平认为，交通物流基础设施“硬联通”和物流制度规则“软联通”十分重要。一方面，要共同提升全球港口服务能级，促进跨国铁路联通，提高国际航空货运和基地物流服务能力。另一方面，要大力发展智慧交通和智慧物流，合理促进各国物流信息互联共享，推进物流供应链国际标准准则制定和互认。

为保持产业链供应链的韧性与稳定，相关国家政府与企业正在作出努力。

沙特阿拉伯王国交通和物流服务大臣贾希尔表示，沙特阿拉伯将开发包括港口、航空货运中心在内的关键基础设施，为未来全球供应链的韧性与稳定作出贡献。

匈牙利技术与工业部部长鲍尔科维奇·拉斯洛也表示，匈牙利在扎霍尼建立了中欧物流工业园区和跨境转运区，进一步强化货运供应链，“我们始终鼓励中国领先企业到我们新开发的工业园区投资建厂”。

招商局集团党委委员、副总经理冯波鸣介绍，招商局以市场化、专业化的方式，在“一带一路”沿线建立了较为完善的全球港口与物流网络。

顺丰集团副总裁、首席战略官黄贇说，顺丰依托在湖北鄂州建立的我国首个专业货运枢纽机场，可以实现95%以上的国内城市在12至24个小时内跟世界各地的货运联通。

加快产业链供应链智能化绿色化升级

当前，全球产业链供应链正朝着智能化、绿色化加速转型。杭州倡议提出，鼓励绿色生产生活方式，推动绿色技术、绿色工艺、绿色产品在各领域各环节的应用，共同努力建设绿色低碳的产业链供应链。同时，探索利用数字经济和数字技术带来的机遇，充分发挥新一代信息技术在推动产业升级和经济复苏中的重要作用。

“新一代信息网络技术的广泛应用推动供应链服务的快速定制、全程可视化，以及基于大数据分析的灵活响应，深化了跨区域大范围的协作。”中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示，要鼓励电子商务、数字贸易发展和合作，提升产业链供应链智能化水平。

“应对数字化转型和开展气候变化方面开展合作具有重大意义。”韩国产业通商资源部部长李昌洋表示，随着新技术的发展和非线下消费的兴起，人们正积极将数字技术应用于供应链管理。

“全球供应链的韧性与稳定，离不开平台和平台上所有企业的共同努力。”阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇说，“我们希望，阿里巴巴的数字化能力能够降低中小企业的数字化门槛，更扎实地推进中小企业数字化转型。”

霍尼韦尔国际公司全球高增长地区总裁彭睿仕说，实时的数字化技术在供应链中的应用，有助于供应链客户和分销商有效应对波动。

人类是一个休戚与共的命运共同体。与会嘉宾表示，衷心期盼各国政府、国际组织和各类市场主体携起手来，共同提高产业链供应链治理能力，共同维护产业链供应链的韧性与稳定，共同推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展，为促进全球经济循环、助力世界经济增长、增进各国人民福祉做出贡献。

《 人民日报 》（ 2022年09月21日 06 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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