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第七届中国—亚欧博览会招商引资项目签约额创新高

2022年09月21日06:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社乌鲁木齐9月20日电  （记者顾煜、苟立峰）正在举行的第七届中国—亚欧博览会上，365个招商引资项目签约总额9600多亿元，签约额较上届增长2.57倍，是历届博览会之最。

　　记者从新疆维吾尔自治区商务厅招商处了解到，签约项目中第二产业项目数量最多、签约金额最大，共签约项目273个，金额8092.50亿元，占比83.61%。民营企业成为此次项目签约的主力军，签约项目274个，签约总额6857.08亿元，占比70.85%。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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