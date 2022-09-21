第五届中国国际进口博览会开放媒体报名
2022年09月21日06:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京9月20日电 第五届中国国际进口博览会将于2022年11月5日至10日在上海举行。媒体注册报名系统将于9月21日至10月10日向媒体记者开放。媒体记者可通过进博会网站（www.ciie.org）和手机客户端等官方平台进行注册报名。
考虑到疫情防控需要，第五届进博会主要邀请境内媒体记者和在中国大陆境内的驻华外国记者、港澳媒体记者、台湾媒体记者。证件领取时间及方式将适时在上述报名平台公布。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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