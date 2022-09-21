本报记者 寇江泽 姜 峰 侯琳良

大河奔涌，九曲连环。万里黄河，气象万千。

“共同抓好大保护，协同推进大治理，推动黄河流域高质量发展，让黄河成为造福人民的幸福河。”党的十八大以来，习近平总书记多次实地考察黄河流域生态保护和经济社会发展情况。2019年9月18日、2021年10月22日，总书记分别在郑州、济南主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会、深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，并发表重要讲话，为黄河流域生态保护和发展擘画了宏伟蓝图，指明了努力方向。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，沿黄河各省区全面加强生态环境保护、推动高质量发展，搭建黄河保护治理“四梁八柱”，促进经济社会发展全面绿色转型，力度之大、规模之广、影响之深前所未有。去年黄河干流全线达到Ⅲ类水体，黄河流域经济社会发展和百姓生活发生巨大变化，实现了在发展中保护、在保护中发展。

生态优先——

共同抓好大保护，协同推进大治理

青海果洛藏族自治州玛多县，登上海拔4610米的牛头碑，黄河源头扎陵湖、鄂陵湖宛如蓝宝石一般，碧波无垠。

保护好青海的生态环境，是“国之大者”。《中国三江源国家公园体制试点方案》2015年底审议通过，三江源国家公园2021年正式设立。黄河源园区对源头所在地玛多县进行大部门制改革，将国土、林业、环保、水利等部门一体纳入管委会。“一块牌子、一套人马将黄河源头管全、管到底，黄河源园区内违法行为查处率达100%。”三江源国家公园黄河源园区管委会资源环境执法局执法大队相关负责人说。

2016年到2020年，三江源地区向下游输送水量年均增加近100亿立方米。玛多县湖泊数量由4000多个增加到5800多个。

治理黄河，重在保护，要在治理。沿黄河各省区坚持山水林田湖草沙系统治理，统筹流域上下游、左右岸、干支流，全面加强生态环境保护，推动黄河流域生态环境明显向好，流域水质呈现持续改善态势。

上游，推进水源涵养。四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县组建黄河护河队，巡护全县73条河流、6个湖泊，整个若尔盖湿地每年为黄河补水近100亿立方米。在甘肃甘南藏族自治州，有机肥替代化肥达到100%。

中游，加强水土保持和污染治理。陕西以草固沙、以林拦沙、以坝留沙，持续推进水土流失综合治理，进入黄河的泥沙量不断减少。控污、增湿、清淤、绿岸、调水，山西累计投入近200亿元治理汾河，补齐水环境基础设施短板。

下游，落实湿地生态系统保护。山东黄河三角洲国家级自然保护区开展退耕还湿、退养还滩，2017年以来湿地面积增长188平方公里，光板地、盐碱滩变成水草丰茂、生物多样性富集的湿地。

前不久，生态环境部联合多部门印发《黄河流域生态环境保护规划》，锚定美丽中国建设和幸福黄河的目标要求，为进一步改善黄河流域生态环境质量制定了时间表和路线图。

绿色发展——

流域高质量发展迈入新阶段

把二氧化碳“埋”在地下，同时把油“赶”出来。近日，齐鲁石化—胜利油田百万吨级CCUS（碳捕集、利用与封存）项目，在山东淄博市高青县唐坊镇正式注气运行。这一项目每年可减排二氧化碳100万吨，降碳效果相当于植树约900万棵。

“二氧化碳驱油既减少了碳排放，又增加了原油产量，兼具生态效益与经济效益。”中国石化胜利油田勘探开发研究院总地质师曹小朋介绍。借助二氧化碳驱油与封存关键技术，胜利油田已在7个区块累计注入二氧化碳42万吨，累计增油11万吨。

黄河流域是我国重要的经济地带，是全国重要的农牧业生产基地和能源基地。沿黄河各省区因地制宜、扬长补短，努力走高质量发展之路。

加快构建抵御自然灾害防线，确保黄河安澜。

7月9日，黄河下游“十四五”防洪工程开工，治理河道878公里，涉及河南、山东两省42个县（市、区）。工程建成后，将进一步完善黄河下游防洪工程体系，提高河道排洪输沙能力。近年来，河南推进黄河堤防建设、河道整治、滩区治理，已建成501公里标准化堤防、98处控导工程。山东聚焦“根治水患、防治干旱”，完成黄河下游及东平湖蓄滞洪区防洪工程建设，全面建成黄河河道标准化堤防。

全方位落实“四水四定”原则，精打细算用好水资源。

“有多少汤泡多少馍”，黄河流域把水资源作为最大的刚性约束。宁夏调节好从黄河取水的“水龙头”，引黄灌区高效节水灌溉农田已超400万亩，占灌区农田一半以上。内蒙古大力推进农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损，不断提升各领域水资源利用效率。甘肃大力推进高标准农田建设，发展高效旱作农业节水，年节水10亿立方米，增效10亿元。

高质量发展迈出坚实步伐，绿色发展水平不断提升。

沿黄河各省区在高质量发展上不断取得新突破。山西坚定不移推动资源型经济转型，2021年规模以上工业中，高技术制造业增长34.2%，工业战略性新兴产业增长19.5%，产业转型发展态势良好。陕西明确数控机床、航空、重型卡车等23条重点发展产业链，部署实施272个重点产业链创新项目。青海推出200条精品旅游线路，旅游人次、旅游总收入年均增长20%以上。

沿黄河各省区砥砺奋进，唱响新时代转型发展的“黄河大合唱”。

利民惠民——

以人民为中心，持续增进民生福祉

走进河南濮阳市濮阳县渠村乡振兴社区居民李卫良家，新式家用电器一应俱全，厨房、卫生间整洁干净。

“住了一辈子瓦房，没想到能住上楼房，生活水平上了新台阶。”说起搬迁后的变化，李卫良喜笑颜开。振兴社区是濮阳县黄河滩区迁建安置区之一，原本住在黄河滩区6个村的600多户乡亲，今年初陆续乔迁至此。河南完成30万滩区居民迁建任务，同时积极发展富民产业，确保群众搬得出、稳得住、能致富。

民生无小事，枝叶总关情。沿黄河各省区着力补齐民生短板和弱项，持续保障和改善民生，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

提高重大公共卫生事件应对能力。8月4日，沿黄河9省区签署合作协议，将在重大疾病与传染病防控区域合作、公共卫生大数据协同应用等方面深度合作，构建分工协同、紧密合作的公共卫生工作机制。

教育医疗事业加快发展。青海坚持小财政办大民生，紧紧围绕医疗、医保、医药协调联动，建立覆盖全省的基本医疗服务、基本医疗保障、基本药物供应和基本公共卫生服务体系。宁夏义务教育“四统一”和“两免一补”政策全覆盖，高中阶段教育县县普及全覆盖。

基本民生保障能力持续增强。山西今年城乡低保平均保障标准，分别达到每人每月628元和496元，比10年前分别提高1倍和2.3倍，织密织牢基本民生兜底保障网。内蒙古分类施策、强化帮扶，加大对高校毕业生、农牧民工等重点就业群体支持力度，坚决稳住就业基本盘。

保持历史耐心和战略定力，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，一张蓝图绘到底，一定能推动黄河流域生态保护和高质量发展不断取得新进展，让黄河成为造福人民的幸福河。

《 人民日报 》（ 2022年09月21日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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