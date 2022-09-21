本报记者 贺 勇

北京通州潞城集体林场。

本报记者 贺 勇摄

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2012年以来，北京相继启动两轮百万亩造林工程，为首都增添了超过200万亩森林，生态环境承载能力显著提升。

林子多了，如何更好管理？2018年以来，北京率先启动新型集体林场建设，进一步提升森林管护水平、促进农民就业增收。

一堤运河水，两岸花香浓。

在北京市通州区大运河畔的漷县镇，新型集体林场所管辖的生态林地内郁郁葱葱，林下种植了芍药、玫瑰、月季等花卉，层次分明。

2018年以来，北京决定重点探索在平原地区、浅山区发展集体林场，创新集体林经营管理模式，在全国率先启动新型集体林场建设。截至目前，北京已在通州、朝阳等11个区的94个乡镇建成96个新型集体林场，经营管护1770个村的210万亩集体生态林，为当地提供16038个就业岗位。

新型集体林场带动养护管理体制转变

通州区林业工作总站站长杨艳锋介绍，新型集体林场是在集体林权“三权分置”的基础上，由属地政府主导、当地集体企业或农村集体经济组织出资成立，实施集体生态林养护、管理、保护和可持续利用的集体所有制新型林业经营主体。

通州区是北京市平原生态林资源体量较大的行政区。为破解发展瓶颈，通州区全面实施新型集体林场管理体制，以乡镇为单位，分两批组建成立了9个新型林场。

经过近两年的摸索和努力，目前通州区集体林场养护经营总规模近25万亩，实现了养护管理体制的转变。

努力提升森林质量、增加生态效益

保护好、经营好森林资源，是新型集体林场最重要的任务之一。在新型集体林场模式下，各乡镇新型集体林场努力提升森林质量、增加生态效益，对生态林进行分级分类管理，增加了生态林的内在活力。

通过建设集体林场，成立一个稳定、长期、就近的管护队伍。北京市园林绿化局林业改革发展处处长陈峻崎表示，集体林场通过严格的绩效管理体系，把“调密度、补幼苗、沃土壤、丰物种、防病虫”等林木管护措施落到实处，林木管护水平大为改善。经调查，新型集体林场与其他养护单位对比，林木当年生长量比对照提高8.9%以上，生物多样性丰富度比对照提高12.6%。

北京市园林绿化局生态修复处处长王金增表示，北京地区新型集体林场管护集体生态林，解决了以前部分公司管护存在的短期性、营利性、不连续性与生态林管护本身需要的长期性、公益性、当地农民参与的社会性矛盾，新型集体林场在规范管护集体生态林的同时，还可以科学利用森林资源，开展科普教育等。

让老百姓享受更多实惠

35岁的刘强，去年春天回到老家通州区漷县镇新型集体林场就业，经过自身努力及层层考核选拔，当上了养护三队的队长。这是漷县镇新型集体林场管护面积最大的一个队，管护面积达8200多亩。

在漷县镇新型集体林场，像刘强一样的护林员有500多人，林场根据养护面积、养护地块位置，将大家划分成多个班组，按照责任分工制在2.6万亩生态林中开展养护工作。通州区园林绿化局副局长高琼介绍，按照生态林绿岗就业、惠民增收的理念，积极招聘本地劳动力绿岗就业，促进本地农民增收。8月份最新数据统计，全区在聘林场人员5661人，本地人员5092人，占比近九成；此外，集体林场体制推广以来，除去缴纳社会保险费用，两年间已累计将4.47亿元工资支付至就业人员，切实让老百姓享受到了绿岗惠民政策的实惠。

作为首都林业改革发展的创新举措，新型集体林场得到了基层广大干部群众的认可。“也要看到，新型集体林场毕竟是集体林权制度深化改革的新产物，没有参考模板和成形的配套政策，通州区的探索，为全市集体林场事业提供了宝贵经验，只有多部门联合联动、集成创新，才能为新型集体林场的高质量发展保驾护航。”北京市园林绿化局二级巡视员王小平说。

《 人民日报 》（ 2022年09月21日 13 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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