张腾扬 乔 溪

世界面积最大的人工林塞罕坝，向全世界诠释着由荒原变林海的奇迹；全球领先的亚熔盐法绿色清洁提钒生产线运营投产，引领世界提钒技术的绿色升级；世界装机规模最大的抽水蓄能电站在丰宁坝上运转，将绿电送往首都……“要坚持‘生态优先、绿色发展’，坚决扛起首都‘两区’建设重大政治责任，持续推动生态文明建设上水平提层级。”承德市委书记柴宝良表示。

近年来，河北承德大力弘扬塞罕坝精神，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕国家赋予的功能定位，踔厉奋发、笃行不怠，不断推进高质量发展。

在塞罕坝机械林场第三乡分场砬子沟攻坚造林地块，樟子松枝条粗壮、长势良好。10年前，林场向土壤贫瘠、岩石裸露的石质阳坡发起攻坚造林，如今林场内石质荒山已全部披绿，森林面积增加到115.1万亩，造林成活率保持在98%。

清澈的潮河，一路流淌向北京最大的饮用水水源地密云水库。“现在水越来越多，前几年干旱都没断流过。”承德市丰宁满族自治县小坝子乡海子沟村村民赵树桂，2000年承包了周边1200亩荒山，泉眼就在他承包的山脚下。小坝子乡曾是距北京最近的沙源地之一，沙化面积曾高达70%多。在沙窝里种树，在源头边护泉，承德人一干就是20多年。

“两岸河滩平整了，稀有候鸟也回来了，我们村边的滦河可是大变样。”承德市滦平县张百湾镇山前村村民史艳波说。让他感到“大变样”的，是承德实施“八百里滦河水质保护工程”的结果。

“坚持把‘两区’建设作为政治责任，着力提升生态文明建设水平，全力争创国家生态文明建设示范区。”承德市市长王亚军表示。

让河湖更清。承德深入开展潮河、滦河等主要河流水环境治理。全面清理潘家口水库网箱养鱼4.5万吨、网箱3.9万个，确保一泓清水入京津。建立河长制等制度，创新实行“一断面一策”精细化管控。全市23个地表水国考、省考断面优良水质比例达到100%，水环境质量连续多年稳居河北省第一。

让天空更蓝。承德全力推进燃煤锅炉淘汰整治，实行全域禁售禁放烟花爆竹，实现市域清洁取暖全覆盖。2021年，承德市PM2.5平均浓度为26微克/立方米。

让沃野更净。全力推进“国家绿色矿业发展示范区”建设，建成国家级绿色矿山32个。累计修复矿山生态环境60平方公里。扎实推进农村环境综合整治和百乡千村治理工程，2449个行政村实现污水管控全覆盖。

好风景里，经济发展也更添动力。

承德矿产资源丰富，黑色金属采选和冶炼产业增加值曾占GDP的“半壁江山”。为摒弃资源依赖的发展老路，承德向绿色要发展、向生态要效益。找准生态产业化、产业生态化的突破口，做大做强“文旅康养体育、钒钛新材料、清洁能源”三大主导产业，壮大“绿色食品及生物医药、大数据、特色智能制造”三大优势产业。绿色产业增加值占GDP比重超过了50%，三次产业占比从2013年的16.8∶51.1∶32.1，调整为2021年的22∶34∶44。

如今，“一号风景大道”休闲农业示范带、京沈高铁“平泉香菇”产业示范带、“塞罕坝”高寒地区马铃薯产业示范带、滦河潮河流域道地中药材产业示范带、金山岭长城沿线优质果品产业示范带等5条优势特色产业示范带串珠成链、连线成片，已带动45万户、150万农民稳定增收，成为承德实现乡村全面振兴的链条和纽带。

《 人民日报 》（ 2022年09月21日 13 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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