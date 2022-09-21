新华社记者潘洁、安蓓

原标题：我国动力源地区引擎作用不断增强 东西差距持续缩小——国家发展改革委新闻发布会聚焦区域协调发展

国家发展改革委地区司司长肖渭明20日表示，2021年，京津冀、长三角、粤港澳大湾区内地九市地区生产总值分别达9.6万亿元、27.6万亿元、10.1万亿元，总量超过全国的40%，发挥了全国经济压舱石、高质量发展动力源、改革试验田的重要作用，我国动力源地区引擎作用不断增强。

“这三大地区规模经济效益明显，创新要素快速集聚，高水平人才密集，对外开放走在前列，成为我国科技创新的主要策源地和制度型开放的先行引领者。”肖渭明说。

国家发展改革委20日举行专题新闻发布会，系统介绍十年来我国区域协调发展取得的历史性成就、发生的历史性变革。

肖渭明说，党的十八大以来，习近平总书记不断丰富完善区域协调发展的新理念新思想新战略，亲自谋划、亲自部署、亲自推动了京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长江三角洲区域一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略，确立了基本公共服务均等化、基础设施通达程度比较均衡、人民基本生活保障水平大体相当的区域协调发展目标，建立健全区域协调发展体制机制，推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局。

他说，通过十年来的实践，可以得出四点重要启示：新时代促进区域协调发展，必须坚持和加强党的全面领导；必须尊重客观规律，注重发挥各地区的比较优势，在发展中促进相对平衡；必须坚持以人民为中心，提升各地区民生保障能力；必须统筹发展和安全，增强经济发展优势区域经济和人口承载能力，增强其他地区在保障粮食安全、生态安全、边疆安全等方面的功能。

据介绍，2021年，中部和西部地区生产总值分别达到25万亿元、24万亿元，与2012年相比分别增加13.5万亿元、13.3万亿元，中西部地区经济增速连续多年高于东部地区，东西差距持续缩小，区域发展的协调性逐步增强。

在基本公共服务均等化方面，各地义务教育资源基本均衡，基本医疗保障实现全覆盖，中西部地区每千人口医疗卫生机构床位数超过东部地区。

在基础设施通达程度方面，目前，中西部地区铁路营业总里程达到9万公里，占全国比重近60%，交通可达性与东部差距明显缩小。西部地区在建高速公路、国省干线公路规模超过东中部总和，有的省份已实现县县通高速。

在人民基本生活保障水平方面，2021年，西部地区、中部地区居民人均可支配收入分别超过2.7万元、2.9万元，较十年前翻了一番。中西部地区人均社会消费品零售总额增速快于东部地区，东部产业持续向中西部转移，中西部地区就业机会和吸引力不断增加，农民工跨省迁移数量明显减少。

此外，中西部地区在生态环境改善和特色优势产业发展方面也取得了明显成效。

据介绍，十年来，中西部地区累计实施退耕还林还草超过1.37亿亩，国家级自然保护区面积占全国比重超过90%，国家生态安全屏障得到进一步巩固；西部地区清洁能源、数字经济等新经济蓬勃发展；中部地区粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地建设成效显著，粮食产量占全国比重多年稳定在30%以上，制造业产值达到全国四分之一。

(责编：赵竹青、陈键)

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