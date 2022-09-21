新华社记者李恒、董瑞丰

原标题：新华全媒+｜让更多老年人安享健康幸福晚年——十年来我国老龄工作成效显著

截至2021年底，全国参加基本养老保险10.3亿人，基本医疗保险覆盖13.6亿人，参保率稳定在95%以上，全民医保基本实现；全国共有两证齐全医养结合机构6492个，机构床位总数175万张，医养签约近7.9万对……国家卫生健康委20日举行的新闻发布会显示，党的十八大以来，我国不断完善政策制度，狠抓工作落实，老龄工作取得显著进展和成效。

聚焦“老有所养” 推动养老服务体系建设

据介绍，截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%；65岁及以上老年人口达2亿以上，占总人口的14.2%。

国家卫生健康委老龄健康司司长王海东说，党的十八大以来，我国不断加强老龄工作顶层设计、不断健全多层次社会保障体系、持续加强养老服务体系建设、扎实推进老年健康服务体系建设、持续扩大老年人社会参与、稳步推进老年友好型社会建设。

随着人口老龄化快速发展，养老服务体系建设日益重要且紧迫。民政部养老服务司副司长李永新介绍，养老服务体系是贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略的三大体系之一，聚焦解决“老有所养”问题。

据介绍，2012年至2021年，中央财政累计投入359亿元支持养老服务设施建设。截至目前，社区养老服务基本覆盖城市社区和半数以上农村社区。截至2022年第一季度，全国各类养老服务机构和设施达36万个，床位812.6万张，床位数是2012年底的近2倍。

据介绍，下一步，国家卫生健康委将会同各地各部门，实施积极应对人口老龄化国家战略，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系，让老年人共享改革发展成果、安享健康幸福晚年。

提供“家门口”服务 创新养老服务模式

完善标准规范、摸清问题短板、加快设施建设……近年来，住房和城乡建设部发布《城镇老年人设施规划规范》等标准规范，组织开展社区养老等基本公共服务调查研究工作，因地制宜补齐养老服务设施建设短板。2020年至2022年上半年，各地建设改造社区养老、助餐等服务设施约3.6万个，更好满足老年人多层次、多样化需求。

“我们坚持将积极应对人口老龄化国家战略落实到城市规划建设管理的方方面面，多措并举推进社区养老服务设施建设，为老年人提供就近就便、‘家门口’服务。”住房和城乡建设部建筑节能与科技司副司长张雁说。

医养结合工作整合了养老和医疗资源，深受老年人欢迎。近年来，国家不断推进医养结合，多层次满足老年人多样化需求。

王海东介绍，下一步，我国将从深化医养资源共建共享、加大居家社区医养结合服务供给、提升医养结合服务质量等方面，落实医养结合标准规范，开展医养结合从业人员继续教育，实施医养结合示范项目，让老年人获得优质、高效、便捷的医养结合服务。

加强老年人优待和权益保障 打造老年宜居环境

2012年以来，全国法律援助机构共组织办理老年人法律援助案件109.8万余件；开展城镇老旧小区和特殊困难老年人家庭适老化改造，推进老年宜居环境建设；解决老年人运用智能技术困难问题，帮助老年人跨越“数字鸿沟”……党的十八大以来，我国老年友好型社会建设稳步推进，不断加强老年人优待和权益保障。

“2019年至2021年，各地在老旧小区改造中推动既有住宅加装电梯5.1万部，这项措施让很多长期居家老年人实现了走出家门、走出楼栋。”张雁介绍，同时，住房和城乡建设部会同有关部门命名339个无障碍建设示范和达标市、县、村、镇，引导各地持续提升无障碍环境建设水平。

针对不法分子借养老之名侵害老年人合法权益问题，2022年4月开始，全国组织开展打击整治养老诈骗专项行动，切实维护老年人合法权益。

据介绍，国家卫生健康委作为联合开展专项行动的12个部门之一，广泛深入开展反诈防骗政策宣传和科普知识宣传。同时，开展民营医院专项巡查行动，将养老机构内设医疗机构抽查纳入国家卫生健康委2022年国家随机监督抽查计划。

“按照专项行动工作部署，民政部负责整治养老服务领域涉诈问题隐患，指导各地民政部门推动存量隐患清仓见底。”李永新说，截至2022年8月底，累计排查27万多家养老服务机构及场所，梳理出950家风险隐患点，全力守护好老百姓“养老钱”。

(责编：赵竹青、陈键)

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