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在全球通力合作中稳链保供

新华社记者方问禹
2022年09月21日08:30 | 来源：新华网
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原标题：在全球通力合作中稳链保供——产业链供应链韧性与稳定国际论坛成果丰硕

　　产业链供应链韧性与稳定国际论坛20日在浙江杭州落下帷幕。论坛以“同舟共济，共克时艰，务实推动构建富有韧性的全球产业链供应链”为主题，与会多国政要、驻华使节、国际组织有关负责人、跨国企业代表等广泛交流，取得丰硕成果。

　　稳链保供需要国际社会通力合作

　　与会人士认为，增强全球产业链供应链韧性和稳定性是助力各国经济复苏、畅通世界经济运行脉络、增进人类社会福祉的重要保障，当前稳链保供需要国际社会通力合作。

　　产业链供应链韧性与稳定国际论坛现场。（论坛主办方供图）

　　联合国工业发展组织总干事格尔德·穆勒表示，放眼全球，通货膨胀飙升、经济衰退、粮食短缺是很多国家共同的问题，但世界上最贫困的人口所受到的威胁却最为严重。多边主义和发展合作比以往任何时候都更加重要，全球各国只有同舟共济，才能实现可持续发展目标。

　　韩国产业通商资源部部长李昌洋表示，当前全球国家之间的产业链价值链紧密相连，发生在一个国家的危机会蔓延到邻国，进而波及全球供应链。通过各种双边、区域和多边合作渠道进行沟通，对于实现稳定全球供应链至关重要。中国英国商会表示，韧性是有关供应链讨论中最常用的词，这需要全球合作与协作，以增强全球供应链的稳定性。

　　中国助力全球稳链保供带来发展机遇

　　全球疫情以来，中国坚定不移维护产业链供应链的公共产品属性，保障本国产业链供应链安全稳定，以实际行动深化产业链供应链国际合作，让发展成果更好惠及各国人民。与会人士认为，中国在增进全球产业链供应链稳定方面扮演重要角色，并为全球带来发展机遇。

　　巴西淡水河谷公司全球首席执行官柏安铎表示，保持全球供应链的韧性和稳定性，符合所有人的利益，中国倡议召开这一国际论坛，让各方来进行讨论，这对于全球产业链和供应链的稳定性与韧性非常重要。巴西淡水河谷公司将会全力支持中国作为全球第二大经济体，在这一方面扮演重要角色、作出重要贡献。

　　中国美国商会董事会主席华刚林表示，尽管面临全球疫情挑战，中国仍然是首要投资目的地，中国美国商会的会员企业计划在中国长期发展。商会近期调查显示，83%的会员企业表示他们没有考虑将生产或采购转移到中国以外的地方，这一数字自疫情开始以来一直保持稳定。

　　产业链供应链韧性与稳定国际论坛现场。（论坛主办方供图）

　　切实推动国际合作化解全球性危机

　　为务实推动构建富有韧性的全球产业链供应链，与会有关方面加强协作。论坛期间，中华人民共和国、智利共和国、古巴共和国、2022年二十国集团轮值主席国印度尼西亚共和国、巴基斯坦伊斯兰共和国、塞尔维亚共和国共同发起，阿根廷共和国支持，发表《产业链供应链韧性与稳定国际合作倡议》。

　　该倡议明确，相关国家将共同作出努力，包括但不限于促进开放包容理念，深化技术创新合作，鼓励绿色生产生活方式，探索利用数字经济和数字技术带来的机遇，推动集成电路、新能源、生物医药等重点产业更好利用全球资源，加强物流基础设施建设，推动物流降本提质增效，考虑企业市场主体地位等八个方面。

　　阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯在视频致辞中表示，全球性危机可以通过多边战略来治理，从更明智、更团结的角度来共同应对后疫情时代全球重建，阿根廷接受邀请，愿意保持政策协调的交流，从而维持全球产业和供应链安全、无障碍运转。

　　工业和信息化部党组书记、部长金壮龙表示，中国将坚定不移维护产业链供应链的公共产品属性，以实际行动深化产业链供应链国际合作，通过维护产业链供应链安全稳定、推进产业链供应链协同创新、加快产业链供应链智能化绿色化升级、推动产业链供应链开放合作等举措，与各国共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。

(责编：赵竹青、陈键)
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