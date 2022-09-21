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5.6亿元 进博会单批展品申报货值创新高

2022年09月21日08:30 | 来源：新华社
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原标题：5.6亿元 进博会单批展品申报货值创新高

　　记者9月20日从上海海关了解到，第五届中国国际进口博览会首批进境展品20日由香港空运至上海浦东国际机场，为25件珠宝艺术作品，申报货值达5.6亿元人民币，是进博会举办以来单批价值最高的展品。

　　这批展品完成入境通关程序后，在专用仓库暂存，将在第五届进博会消费品展区下设的时尚潮流及珠宝板块展出。

　　浦东国际机场海关相关负责人表示，这批展品价值高，走的是航空货运贵重货物通道。海关提前与相关航空公司、地面仓储、代理企业沟通，制定了“一票一策”个性化监管方案，开辟了专属绿色通道，在确保安全的前提下，实现通关零等待。

　　上海海关下属的上海会展中心海关副关长张正友表示，第五届进博会参会展品预计在10月份集中进境，进境方式既有传统的海运、空运，还有通过中欧班列等方式进境。海关将持续优化展品进出境通关流程，为进境展品提供企业备案、在线审单、现场监管等全流程安全、便捷、高效的通关服务。

　　第五届进博会计划于11月5日至10日在上海举办。（记者吴宇、陈杰）

(责编：赵竹青、陈键)
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