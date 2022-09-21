原标题：魅力之光核科普十周年在京成功举办

9月19日，恰逢全国科普日主场活动期间，中国核学会、中国核电在北京成功举办“魅力之光”核科普十周年暨首届核工业核科普创意大赛启动仪式，全面总结十年核科普品牌建设成就，全网征集核科普创星，并邀请院士专家就核科学传播、核产业创新发展与核科普两翼齐飞进行专题研讨，面向全体从业者发出首份面向2030年核科普工作倡议书，推动我国核科普工作更好地服务科技创新、服务全民科学素养提升，促进我国核事业的繁荣。

国家原子能机构核应急安全司副司长黄敏、中核集团副总经理、党组成员曹述栋分别代表核行业主管部委、指导单位致辞，中国工程院院士叶奇蓁寄语祝福并现场出席沙龙活动，中国工程院院士、中国工程院原副院长杜祥琬、中国科学院院士柴之芳、著名科幻作家刘慈欣分别发来对魅力之光十周年的寄语和祝福。

黄敏在讲话指出：十年磨一剑。“魅力之光”核科普活动始终坚持普及核科学知识，传播核工业优秀文化双措并举，坚持与新时代奋进同频，与核事业创新发展共振，激发了数以百万计的青少年热爱核科学，追求核梦想的热情，培育了一大批优秀的核科普讲解员队伍，蹚出一条全媒体时代创新开展核科普的全新路径，将“魅力之光”杯核科普活动打造成了具有广泛影响力的核科普活动品牌。核工业高质量发展的新阶段对涉核科普宣传和公众沟通提出了新要求，不断创新工作策略和方法，普及核科学知识，凝聚全社会正能量，让公众理性认识核，积极支持核，营造良好的发展环境，更好推动核工业积极安全有序发展。

曹述栋指出，魅力之光十周年系列活动是响应党中央号召，进一步加强新时代科普工作，落实中央企业社会责任，营造核工业发展良好氛围的具体举措。随着“双碳”目标的提出，核能作为目前唯一可大规模替代传统化石能源的基荷电源，迎来了新的战略机遇期和快速发展期。核科普工作是核事业可持续发展的关键一环。要守正创新，开展首届核工业核科普创意大赛，通过打造专业的明星赛事，为核事业发展创造良好舆论氛围和社会环境。

会上发布了《魅力之光：核你一起、共创未来》宣传片，对第十届魅力之光核科普活动的先进集体和先进个人进行了表彰。来自魅力之光十周年的亲历者分别讲述了自身参与核科普、组织核科普、支持核科普的故事，并全方位普及了党的十八大以来我国核能发展取得的历史性成就；来自生态环境部宣教中心相关负责人介绍了《双碳背景下核能优势公众认知度调查报告》；现场还举行了两场精彩的核科普沙龙。

其中以“核谐之美-如何实现核产业创新发展与核科学普及的两翼齐飞”为主题的沙龙研讨中，中国工程院院士叶奇蓁，中国能源汽车传播集团党委书记、董事长、总编辑兼中国能源报总编辑谭介辉，中国核能股份有限公司党建宣传文化中心主任张国华，中国核能行业协会副秘书长杨波，中国矿业大学（北京）教授、文法学院副院长谭爽等围绕“双碳背景下的核电发展展望及对科普的期望”“如何润物细无声地将核能的绿色属性向受众精准传播”“核能企业如何更好助力从‘邻避’到‘邻喜’的跨越”“如何整合行业力量提高公众对核能的认知度认同度”“如何创新治理形成公众更加有效参与支持核科普、核产业的发展的路径？”等话题进行了深入的探讨交流。

“沟通之美-如何传播核科学”沙龙活动中，中国科学院科学文化传播中心副主任、研究员邱成利，中国科普作家协会理事、科幻作家凌晨等着重围绕“核科普品牌打造有哪些诀窍？”“核科学怎么样更好地激发青少年的想象力和好奇心？”“其他民生行业的发展和科普工作启迪”“如何用生动的语言讲述核科学原理？”“公共传播和社交环境下的核科普”等进行了研讨。(记者 陈瑜)

(责编：曹淼、李源)

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