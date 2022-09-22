人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

西安举办硬科技创新大会

2022年09月22日05:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报西安9月21日电  （记者龚仕建）9月16日至20日，以“硬科技·推动高质量发展”为主题的2022全球硬科技创新大会在陕西省西安市举办。本次大会针对硬科技属性，强化企业创新主体地位，突出科技成果转化，聚焦建设秦创原使命担当，壮大支柱产业和产业链水平提升，其间举办12场活动。

　　大会期间，西安市还发布了《西安市科技创新系列政策》、《2022中国硬科技创新白皮书》（以下简称《白皮书》）、“西安市硬科技十大突破”、2022全国硬科技企业之星榜单。《白皮书》对近三年来进入过国家创新型城市创新能力评价前30的34个主要城市的硬科技发展情况进行综合评价，西安位列第六。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月22日 06 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
世界首套5万吨/年聚乙醇酸可降解材料示范项目建成投产运营
　　人民网北京9月21日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，国家能源集团榆林化工5万吨/年聚乙醇酸（PGA）可降解材料示范项目日前正式建成投产。世界首套煤制聚乙醇酸可降解材料示范项目实现工业化生产，将促进我国煤化工产业向“高端化、多元化、低碳化”转型发展。…
我国可持续发展科学卫星1号数据面向全球开放共享
　　人民网北京9月21日电 （记者赵竹青）当地时间2022年9月20日，国务委员兼外长王毅在纽约主持“全球发展倡议之友小组”部长级会议，宣布中国去年11月发射的“可持续发展科学卫星1号”数据面向全球开放共享，助力各国可持续发展研究和决策。这是我国为落实2030年议程再采取的七大行动之一。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部