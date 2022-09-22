本报西安9月21日电 （记者龚仕建）9月16日至20日，以“硬科技·推动高质量发展”为主题的2022全球硬科技创新大会在陕西省西安市举办。本次大会针对硬科技属性，强化企业创新主体地位，突出科技成果转化，聚焦建设秦创原使命担当，壮大支柱产业和产业链水平提升，其间举办12场活动。

大会期间，西安市还发布了《西安市科技创新系列政策》、《2022中国硬科技创新白皮书》（以下简称《白皮书》）、“西安市硬科技十大突破”、2022全国硬科技企业之星榜单。《白皮书》对近三年来进入过国家创新型城市创新能力评价前30的34个主要城市的硬科技发展情况进行综合评价，西安位列第六。

《 人民日报 》（ 2022年09月22日 06 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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