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今年上半年，建设银行积极推动实体经济高质量发展，出台《关于进一步做好疫情防控和经济社会发展金融服务的实施意见》，着力实施一系列有力度、有温度、有速度的政策措施，开辟金融服务绿色通道，精准做好疫情防控，加大普惠金融、先进制造业、战略新兴产业、绿色金融等领域信贷投放，支持经济社会发展。

上海疫情防控最严峻的时候，让物流先“动起来”再“快起来”，是保障上海市民物资需求和民生供应的重要途径。

“今年3月以来，我们派出了50多辆大卡车，100多名司机全员待岗，每天从吉安往返上海运输各类物品物资500多吨。但随着运输成本增加，我们也逐渐感到力不从心。”江西吉安万佶物流有限公司党支部书记刘光森说。

建设银行吉安市分行营业部了解到万佶物流的困境，第一时间成立了工作专班，仅用一周时间就完成信贷资金的投放，保证了援沪物资配送“生命线”的畅通。

货运物流是保障百姓民生的“最后一公里”。建设银行通过全国各分支机构持续发力，目标就是打通物流运输通道。在江苏南京，建设银行南京分行通过创新担保方式，变更授信方案，为南京农副产品物流配送中心有限公司成功申请了4亿元的流动资金贷款，解决了其资金周转需求；在广东珠海，珠海亚宇音响设备有限公司凭借与学校的“一纸订单”，获得建行“粤采云贷”数十万元信贷支持；在云南红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县，河口天承进出口公司的复合肥在建行“全球撮合家”平台帮助下远销越南，“人在家中坐，订单自动上门来”；在湖北宜昌，通过“建行惠懂你”APP，一笔179万元的“商户云贷”，让宜之成粮油商贸公司吃了定心丸，复产保供更有底气……

为切实做好受疫情影响的中小微企业信贷支持工作，建设银行加大普惠金融服务力度，着力纾困解难，为受疫情影响、经营临时出现困难的企业提供延期、续贷、调整还款计划、减免逾期利息等差异化服务，帮助企业渡过难关。还重点配置专项信贷规模，足额满足中小微企业合理融资需求，建立信贷服务绿色通道，优先受理疫情防控、复工复产的中小微企业贷款申请，为企业有序高效恢复生产提供了宝贵的金融支持。

染色、脱水、定型，伴随着自动化流水线，一件件衣物织品正在有序经历洗涤印染作业……在广东汕头广盛制衣洗水有限公司的生产车间，一派忙碌景象。“多亏了建行汕头分行‘入园建设贷’，解了我的燃眉之急。”谈及企业“入园”经历，公司董事长黄汉楚言语激动。

近年来，汕头当地为治理练江流域污染，号召广盛制衣等印染企业有序搬迁至纺织印染综合工业园。投产新园区意味着一大笔资金支出。“受疫情影响，公司生产经营还在努力恢复中，资金周转有限。”黄汉楚倍感压力。建行汕头分行了解到情况后，迅速组织实地调研，为企业量身打造“入园建设贷”，8000万元的信贷额度得以快速批复落地。

聚焦绿色低碳和转型升级，积极支持先进制造业集群、战略性新兴产业集群发展，加快培育科技创新、制造业等领域发展动能，是建设银行一手抓疫情防控、一手抓重点领域信贷支持的重要落脚点。

“银行业与实体经济是共生共荣的关系，支持实体经济是银行可持续增长的根本动力，支持实体经济也就是支持银行的未来。”中国建设银行行长张金良在2022年中期业绩发布会上表示。

《 人民日报 》（ 2022年09月22日 07 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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