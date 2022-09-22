李 斌

“质量是人类生产生活的重要保障。人类社会发展历程中，每一次质量领域变革创新都促进了生产技术进步、增进了人民生活品质。”2021年9月16日，习近平总书记向中国质量（杭州）大会致贺信，强调“中国致力于质量提升行动，提高质量标准，加强全面质量管理，推动质量变革、效率变革、动力变革，推动高质量发展”。

质量强则国家强。实施质量强国战略，是以习近平同志为核心的党中央在科学研判新时代我国经济发展基本特征基础上作出的重大战略决策，是更好满足人民美好生活向往、促进我国经济由大向强转变的重要举措。从部署实施质量强国战略、开展质量提升行动，到党的十九大报告提出“坚持质量第一、效益优先”，再到“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确要求加快推进制造强国、质量强国建设，近年来我国全面加强质量强国建设，为实现经济社会高质量发展提供了有力支撑。

习近平总书记强调：“质量体现着人类的劳动创造和智慧结晶，体现着人们对美好生活的向往。”党的十八大以来，经济建设之所以能取得历史性成就、发生历史性变革，一个重要原因就在于坚持以提高发展质量和效益为中心，以支撑供给侧结构性改革为主线，把提高供给体系质量作为主攻方向，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，显著增强了我国经济的质量优势。目前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。随着新一轮科技革命和产业革命深入发展，质量正在成为国际竞争新的战略支点。深入推进质量强国建设，强化质量提升行动，提高质量标准，加强全面质量管理，才能为建设社会主义现代化强国厚植坚实质量基础。

早在1978年，我国就提出开展“质量月”活动，吸引广大企业积极参与，旨在提高全社会质量意识。质量整体水平的提升，既需要党委加强领导、政府加强监管，也需要全社会共同监督，更需要各类企业练好内功、见优思齐。企业是依法履行质量责任的主体，理应在生产经营全过程和产品全生命周期落实法定责任，增强履行质量责任的能力。企业家精神和工匠精神是提升企业质量管理水平的动力源泉。让企业家精神和工匠精神在企业中生根发芽，推广科学的质量管理制度、模式和方法，企业发展就有了持续不断的内生动力，产业链供应链的安全性可靠性也将获得联动提升。

质量既是产出来的，也是管出来的，同时也是市场竞争出来的。不久前，国家质量强国建设协调推进领导小组正式成立。这一机构的设立，有助于全面贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，推动完善质量工作有关法律法规、研究审议重大质量政策措施。近年来我国质量治理体系日益完善，逐步建立了系统完备、开放透明、协同有效的制度体系、法规体系和责任体系。向建设质量强国的目标冲刺，必须统筹推进质量提升行动、质量基础设施建设、质量安全监管、全国“质量月”活动等重点工作，充分运用大数据等现代信息技术手段提高质量治理能力，依法严厉打击质量违法行为。

智能电饭煲、扫地机器人、智能马桶等新产品助力美好生活，绿色健康食品筑牢餐桌安全……高质量的产品，正在成为中国质量的一张亮丽名片。深入推动质量强国建设，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，我们必能以产品质量提升推动产业转型升级，以供给结构改善不断满足人民日益增长的美好生活需要，让越来越多的品牌得到消费者认可，让越来越多的中国制造走向世界。

《 人民日报 》（ 2022年09月22日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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