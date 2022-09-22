原韬雄

秋日的黄土高原，山谷间果园、林地、梯田、淤地坝错落有致。在飞机上俯瞰，从黄土高原到毛乌素沙漠边缘，仿佛覆盖了一层“绿被”。黄土覆绿、黄沙后退、黄河水逐渐变清……如今，陕西绿色版图向北延伸了400多公里，陕北大地上书写着生态修复的生动故事。

生态治理是系统治理。2021年，习近平总书记来到陕西省榆林市米脂县银州街道高西沟村考察调研，在听取陕西省生态文明建设和高西沟村探索黄土丘陵沟壑区综合治理情况介绍时指出：“高西沟村是黄土高原生态治理的一个样板，你们坚持不懈开展生态文明建设、与时俱进发展农村事业，路子走的是对的。”实施退耕还林以来，陕西累计治理水土流失面积近5.7万平方公里，年均治理沙化土地105万亩，860万亩流动沙地基本得到固定半固定，沙区植被平均盖度达60%。实践证明，找对路子、精准聚焦、精细治理，就能探索出生态和经济协调发展、人与自然和谐共生之路。

黄土高坡实现“绿肥黄瘦”，离不开一代接着一代干的决心和勇毅。榆林大地涌现出很多治沙植绿代表。在补浪河乡女子民兵治沙连基地，连长席彩娥一家三代出了7位治沙女民兵，誓把治沙精神传下去。前几年，榆林创建国家森林城市，其间参加义务植树人数达636.9万人次，累计植树3134万株，全民义务植树尽责率达96%。在延安的黄河岸边，“悬崖植树队”采用“石坑客土大苗”方法，将一株株树种在了峭壁上。一代代植树人，一支支植树队，打坝修田、整沟治地、修复植被，用行动把绿色种子播在黄土高坡上，成就了绿色梦想，诠释了“人不负青山，青山定不负人”。

生态修复成果需要珍惜，巩固和拓展这一成果需要向纵深处发力。黄土高原生态脆弱是基本地情，群众勤劳肯干、善用技术成果以及法律法规日益完善等，在很大程度上为黄土地构筑起保护屏障。下一步，必须更加兼顾生态效益、经济效益和社会效益。“智慧水保”平台为水土流失监测预报、水土保持生态建设等提供技术支撑，中型以上淤地坝有了“身份证”，在黄河流域通过遥感技术实现违法违规生产建设全覆盖、常态化监管……近年来的一系列新举措、新手段，为陕西黄土高原生态修复事业不断增添助益。着眼未来，仍须久久为功、接续奋斗，在薄弱环节着手、向最佳效果努力，大力推进生态修复与生态治理。

厚植绿色家底，实现生态美，也是为发展添动力。高西沟村曾饱受水土流失之苦，通过打淤地坝、兴修梯田、林草结合、沟坡兼治的小流域治理，把荒沟变成米粮川。有了良好生态，小米、山地苹果、畜牧养殖等产业成了村民的“粮囤子”“钱袋子”。好生态是“金饭碗”，绿色发展释放红利。立足生态资源、深挖绿色富矿，发展动能会越来越足，高质量发展道路会越走越宽广。

“层层梯田盘山头、片片林草盖坡洼”。经过持续努力，陕北黄土高原遍布好风景，生态美为群众带来更多获得感。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，让黄土高原更加绿意盎然、生机勃勃，更多绿色奇迹正等待我们去创造。

（作者为本报陕西分社记者）

《 人民日报 》（ 2022年09月22日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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