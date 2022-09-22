原标题：打击保健食品消费欺诈 守护老年人“钱袋子”

为守护老年人安全与健康，打击保健食品消费欺诈，近期，南京市高淳区市场监督管理局多渠道多形式开展防范保健食品欺诈和虚假宣传活动，帮助老年人“正确认知保健食品，享受健康美好人生”。

科普讲座，走进养老服务机构。在养老机构，开展保健食品科普知识专题讲座，向老年群体讲解如何辨别真伪保健食品、科学认识保健食品和正确选购保健食品，普及防范保健食品虚假宣传、养老诈骗“陷阱”知识，同时通过发放宣传资料，提醒消费者购买保健食品要认真阅读保健食品标签和认准“蓝帽子”标识。

现场宣传，聚焦人流密集场所。针对农贸市场、商超等人流量密集特点，采取“刊播+张贴+宣讲”宣传模式：利用电子屏播放宣传标语，张贴海报，现场分发宣传资料等方式，重点科普购买保健食品技巧，讲解防范保健食品欺诈和虚假宣传常见套路等知识。

专题视频，深入剖析典型案例。充分利用辖区电子屏，循环播放保健食品常见诈骗案例剖析视频，深入解读诈骗套路、危害，科普识别和避坑知识，引导老年人自觉抵制“神药牌、亲情牌、礼品牌”等类型的销售陷阱，提高防范意识，科学理性消费。

截至目前，本系列活动已现场发放保健食品相关宣传资料500余份，接受群众咨询200余人次。下一步将加强保健食品监管，保障保健食品质量安全，进一步提高公众对保健食品安全重要性的认识，有效引导老年人正确认识和合理选用保健食品，守护好老年人的“钱袋子”。（张梅、王宏强）

(责编：赵竹青、陈键)

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