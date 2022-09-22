原标题：让更多“双创新星”从这里升起

在厂房林立的鄂尔多斯高新技术产业开发区，鄂尔多斯启迪孵化器并不显眼，孵化器内一批批初创型企业主攻经营的方向不尽相同，却因怀揣共同的创业梦想集聚到这里，筑梦、逐梦、圆梦。

孕育新锐 清华大学博士生创业梦起航

“高盐废水、矿井水、高浓度有机废水等污废水的‘零排放’就是我们技术攻关的方向所在。”在共享实验室里，记者见到了内蒙古滟晴环境技术有限公司创始人赛世杰，他正忙于实验室的设备安装。

赛世杰是山东人，在清华大学环境学院完成博士生学业后，投入到环保科技的生产研发项目中。2022年1月，成立内蒙古滟晴环境技术有限公司并正式入驻鄂尔多斯高新技术产业开发区的启迪孵化器，开始了3年的“孵化”，这是创业旅程的起跑。赛世杰告诉记者，之前也曾前往全国各地考察，但是优良的发展环境和创业优惠政策最终让他选择来到鄂尔多斯创业。

“在孵化器里，厂房是现成的，且3年免租金，这里配套设施完善，共享实验室基本能满足我们实验需求，遇到问题还有园区干部的贴心帮扶及创业导师的全程陪跑，优越的后盾支持让我们能够把精力集中到产品研发、生产和销售上。”赛世杰说，目前，公司已获得2项“国际领先”科技成果、荣获3项省部级科技进步奖、申请100多项专利技术、参与编制3项团体标准和1项国家标准。就在9月5日举行的第四届鄂尔多斯市科技创新创业大赛总决赛中，公司凭借“‘三高’废水零排放工艺包技术与服务”项目从15家企业中脱颖而出荣获初创组一等奖，为企业未来发展带来了新动能。

耕耘未来 “毕业”企业顺利走向产业化

在内蒙古光能科技有限公司，一项项荣誉与资质吸引了记者的目光，高新技术企业、内蒙古自治区产业创业人才团队、第六届中国创新创业大赛（内蒙古赛区）成长企业组二等奖、知识产权管理体系认证证书……眼前的这一幕，无声地诉说着这个公司的发展历程。2015年，该公司在鄂尔多斯高新技术产业开发区的帮助下重组成立，2019年从鄂尔多斯启迪孵化器顺利“毕业”。

内蒙古光能科技有限公司的负责人阎文斌博士是自治区“草原英才”、鄂尔多斯市“天骄英才”，他在美国工作生活30余年，回到故土鄂尔多斯创办光能科技公司，致力于硫化氢、甲烷、氨气等气体分析。经过夙夜攻关，公司已成功研制出世界领先水平、自治区首台套光腔衰荡光谱法高灵敏度气体检测仪，并入围华为供应链。其后续研发的系列产品正服务于三星、法液空、空气化工、中芯国际、中国石化等国内外知名企业的研发和生产活动。目前，公司已申请发明专利4项、获得实用新型专利11项、软件著作权4项，培养电子、化学、激光等领域的专业技术人才10余名，产生了良好的经济和社会效益。

阎文斌博士深有感触地说：“一路走来，鄂尔多斯所给予的是‘亲人’般关爱，实实在在享受到研发场地、政策资金、专项资助、人才住房等优惠政策的庇护，公司早已‘毕业’，并顺利实现市场化与产业化经营，新的启航，我们一定会加倍努力研发新技术新产品，为鄂尔多斯发展添光。”

创新发展 装点梦想落地“舞台”

创新创业孵化是产业链条的最前端，也是本地区创新创业综合实力的重要构成，鄂尔多斯高新技术产业开发区重视孵化器等平台载体的建设、发展。除为孵化器、众创空间匹配了26000平方米场地、配备了10余名专业干部充实创业导师队伍外，还出台《高新区鼓励科技创新若干政策》《高新区在孵企业扶持政策》，对全市各类创新创业政策均制定了在高新区落实的实施细则，保证政策落地。

和所有众创空间一样，鄂尔多斯启迪孵化器旨在为创新创业者提供低成本、便利化、全要素、开放式的创业环境和生态系统，解决在孵企业信息交流、研发支撑、产业关联度和协同发展的问题。

鄂尔多斯启迪孵化器负责人刘彦告诉记者：“园区通过组织整合、集成优化各类资源，提供着可共享共用的基础设施，减少在孵企业重复投入。”

初创阶段的中小微企业，大都是嗷嗷待哺的“雏鹰”，在“壳内”孵化时，更加需要精心照护。为此，鄂尔多斯高新技术产业开发区以点带面全力落实“人才鄂尔多斯”和“创新驱动发展”战略，建立畅通的“育苗造林”系统通道，通过实施“高新区高成长小微企业培育工程”，搭建启迪共想学院，重点实施“创业者素质提升计划”“企业竞争力提升计划”“创业导师陪跑计划”，完善“联络员+辅导员+创业导师”的辅导体系建设，开展创业沙龙等日常化创业辅导活动，建立规范化的工作机制和管理制度，构建起创业培训辅导、项目推介、市场推广、资源整合、政策扶持、中介服务、风险投资等全链条服务体系。同时，通过“创业苗圃-创业孵化-加速孵化-产业化”的全程发展模式，为处在不同成长阶段的企业“量体裁衣”，开展个性化服务。

在扶持政策、保障措施、专项资金及更多温情之举的呵护下，越来越多的有志者登上舞台奋力一跃。截至目前。已累计孵化企业400余家，培育国家高新技术企业12家、国家科技型中小企业30家、国家知识产权优势企业1家、知识产权贯标企业16家，企业累计授权知识产权477项。

春华秋实，砥砺耕耘。如今，一颗颗创新创业“新星”正从这里冉冉升起，相信在星光普照之下，一定会涌起更多创新发展的浪潮，推动我市经济社会在高质量发展道路上不断前行。

(责编：曹淼、李源)

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