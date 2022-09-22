近日，中信银行发布最新消息，该行普惠金融贷款余额突破4000亿元，达4200亿元，两年增长80%；贷款利率等综合融资成本稳中有降；资产质量稳定在较好水平，不良率不到1%，本息回收率超过99.5%，主要业务指标和监管评价位居同业前列。

据了解，近年来，中信银行认真落实监管要求，以“价值普惠”为引领，以“小微企业轻松贷”为品牌主张，奏响数字普惠金融“模式创新、科技赋能、减费让利、成长守护”四部曲，一站式解决小微企业“急、难、愁、盼”问题。

中信银行相关负责人介绍，为救小微企业“融资难”之急，切实提升产品服务能力，中信银行建立了“门类全、客群广、期限长”的“中信易贷”产品体系；同时，搭建包括50余项制度在内的风险管理制度体系，建立完善集“精准化客户识别、智能化授信审批、主动化预警管理和自动化贷后检查”为一体的智能风控平台。

在普惠金融提供综合化支持保障方面，中信银行将普惠金融指标纳入分行综合绩效考核并与分支行负责人绩效考核挂钩，给予FTP考核利润补贴并配置专门的薪酬奖励和营销费用，按照“应免尽免”原则和负面清单模式，深入落实尽职免责，将不良容忍度保持在“各项贷款不良率+3个百分点”的水平。

为破解小微企业“融资慢”之难，中信银行成立党委书记任组长的数字化转型领导小组，推进IT开发领域制转型和业务技术融合，设立一级部大数据中心负责数据资产积累、管理和应用，建立容量超过3500T的“一湖一库一平台”基础数据体系，为普惠金融数字化转型奠定坚实基础。

此外，如何让金融科技赋能业务提升？中信银行打造了普惠金融全流程在线服务体系，搭建了手机银行、网上银行、云端营业厅等移动化无接触服务渠道，上线20余项全流程线上化产品。今年，该行已投放普惠贷款50万笔、金额超过2000亿元。

在持续压降贷款利率方面，该负责人指出，一方面，中信银行通过给予FTP考核利润补贴、提升线上化水平和清旧控新提升资产质量等方式，持续压降普惠贷款资金成本、操作成本和风险成本，并将其让利小微企业；另一方面，普惠贷款产品设置循环授信、随借随还等灵活多样的还款方式和无还本续贷线上办理功能，单个客户每次续贷最高可节省数万元。

减免服务收费方面，中信银行主动承担小微企业贷款房屋抵押登记费及房地产押品评估费，将减费让利对象扩大至个体工商户和全部对公客户，上线“违规收费自动预警”和“免收费用柜面刚性控制”等自动预警和主动拦截功能。另外，中信银行于2020年9月22日发布了普惠金融品牌“中信易贷”，为小微企业提供一站式综合金融服务。

“下一步，中信银行将认真落实监管要求，加快构建成本可负担、商业可持续的‘价值普惠’长效发展机制，持续擦亮‘中信易贷’金字招牌，争做数字普惠金融发展的先锋队、小微企业综合金融服务的引领者和小微企业信赖的成长伙伴，为金融支持小微企业发展贡献更多力量。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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