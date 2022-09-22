商务部回应美《通胀削减法案》有关歧视性电动汽车补贴条款
2022年09月22日16:47 | 来源：新华网
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新华社北京9月22日电 商务部新闻发言人束珏婷22日在商务部网上例行新闻发布会上表示，中方对美方近期通过的《通胀削减法案》中有关歧视性电动汽车补贴条款表示关切。相关措施以整车北美当地组装等条件作为提供补贴的前提，对其他进口同类产品构成歧视，涉嫌违反世贸组织最惠国待遇、国民待遇等原则。我们注意到，已经有其他世贸组织成员对美方的措施表达了严重关切。
束珏婷强调，美国作为世贸组织成员，应以符合世贸组织规则的方式实施相关投资政策，维护公平竞争的贸易秩序。中方将持续跟踪评估美方立法的后续实施情况，必要时将采取措施维护自身合法权益。
(责编：杨光宇、白宇)
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