新华社北京9月22日电 2022年中国经济社会论坛22日在京举行，主题是“支持国家乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果”。全国政协副主席、中国经济社会理事会主席张庆黎出席并讲话。

张庆黎强调，支持重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果是一项艰巨繁重的任务，必须把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，提高政治站位，聚焦突出问题，深入研究思考，坚定必胜信心，把握有利条件，把各方面力量进一步调动好，把巩固拓展脱贫攻坚成果的重点工作进一步落实好，努力做好乡村振兴这篇大文章，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

(责编：杨光宇、白宇)

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