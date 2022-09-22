新华社北京9月22日电 题：致敬耕耘 礼赞收获——写在第五个中国农民丰收节到来之际

新华社记者

“今年，我们克服去年北方罕见秋雨秋汛、冬小麦大面积晚播、局地发生新冠肺炎疫情影响，应对南方局部严重高温干旱挑战，实现夏粮、早稻增产，粮食生产有望再获丰收。”

在第五个中国农民丰收节到来之际，习近平总书记代表党中央，向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日的祝贺和诚挚的慰问。

一分耕耘，一分收获。放眼广袤田野，东北黑土地上玉米、水稻逐渐成熟，长江流域稻菽飘香，黄土高原上苹果长势喜人，西南地区特色蔬菜迎来新的收获……金秋的五彩画卷，是对耕耘的致敬，对收获的礼赞。

天道酬勤迎来丰收

秋分节气即将到来，东北平原天高云淡，密密层层的玉米一眼望不到边。

在黑龙江省望奎县东郊镇，厢兰五村村民周春生今年种了400亩玉米。他在地头剥开一穗玉米，开心地笑了：“看看这玉米棒多大，籽粒多饱满！”

周春生告诉记者，去年秋天村里用大农机进行整地，今年春播和夏管期间都有农业技术人员指导，气候条件总体不错。“目前来看，预计我家亩产至少1600斤，比去年多300斤。”

今年的粮食丰收来之不易，疫情影响给春耕备耕和田间管理带来挑战，农资价格持续高位运行，夏季南方部分地区高温干旱给水稻生产带来困难。

面对挑战，相关地区和部门全力以赴，多措并举。中央财政3次向实际种粮农民合计发放400亿元一次性补贴，安排100亿元支持秋粮抗高温干旱；农业农村部设立农资保供专班、热线电话和微信公众号，投放322万公斤国家储备种子，积极协调有关部门解决春耕钾肥缺口。

“龙口夺粮”“虫口夺粮”，科技是关键。

夏粮生产中，面对因秋汛造成大面积冬小麦晚播，农业科技人员指导农民落实关键技术，突出抓好抗涝保播、促弱转壮、防病治虫、“一喷三防”、机械化抢收。

秋粮生产关键时期，农业农村部制定印发南方水稻抗高温热害、玉米抗高温干旱、蔬菜茶叶抗旱减灾等6个技术指导意见，派出25个包省包片联系指导工作组、10个专家指导组和12个科技小分队，南方相关地区农业农村部门制定技术指导意见，动员基层农技人员扎根一线指导服务。

前段时间，湖南省常德市汉寿县洋淘湖镇冲天村，镇水利站站长曹湘文调集了十多台水泵，经过10多天奋战，帮助种粮大户肖金良完成了灌溉。为了加强病虫害防控，汉寿县农技部门工作人员每隔5天就下田提取虫害样本。截至9月中旬，全镇3万多亩稻田已完成了3轮病虫害统防统治。

“由于遭遇了高温干旱天气，一个月前我特别担心种的2000亩水稻收成不行。现在看来，除了因灾损失的20亩外，其他稻田都度过了危险期，产量有保障，终于放心了。”肖金良说。

辛勤的汗水，迎来沉甸甸的收获。今年夏粮、早稻实现增产，目前除南方双季晚稻正抽穗扬花外，其他大部分秋粮作物进入完熟期。

据农业农村部农情调度，截至9月22日，秋粮已收获20.3%。西南地区收获过六成，长江中下游及华南地区过三成，西北地区过两成，黄淮海和东北地区开始收获。

质量兴农点亮希望

随着生活水平提高，人们对于优质、特色、健康的农产品需求增加，农业生产向高效、生态、多样化发展。今年的中国农民丰收节，洋溢着更加缤纷的色彩。

秦岭脚下，陕西省西安市长安区王莽街道清水头村，不少农民已经背着背篓忙碌起来。

“再忙也开心啊！”村民孟建朝说，在区政府支持和农业专家指导下，乡亲们修好了稻田渠系，引进小龙虾养殖，9月上旬已经进入了稻田小龙虾成熟收获期。

村党支部副书记李军表示，“稻虾共生”实现了“一水两用”，还增加了效益。每亩地出产的小龙虾能达到300斤左右，收入约1.8万元，出产的有机稻米价格也很可观。

数千里外，山东省高密市胶河社区李家屯村千亩梨园种植区，在这个金秋迎来了累累硕果。“酥梨大丰收，多亏了供电所的电工师傅。春季花期授粉的关键时候，灌溉及时才有了好收成。”正忙着采摘的种植户李丹好说。

抽水灌溉需要供电保障。在梨园管理的关键时期，国网高密市供电公司柏城供电所彩虹共产党员服务队主动上门走访，了解用电需求，及时更换老化电力线路等，确保配电线路及设备“零缺陷”运行，解决了农户关心的大问题。

为了“米袋子”“菜篮子”产品生产供给充足、质优价稳，今年有关部门和各地突出抓好农业供给侧结构性改革，并完善基础设施短板，推动产业高质量发展。

记者从农业农村部了解到，今年是大豆玉米带状复合种植大面积推广的第一年，从田间调查看，大豆玉米长势良好，有望实现“玉米基本不减、增加一季大豆”的预期目标；目前各地秋菜定植接近尾声，蔬菜上市量将逐步增加；生猪生产发展和市场供应总体平稳，禽蛋奶水产品等产量同比均保持增长。

为了加快补齐产地冷链物流设施短板，农业农村部会同财政部连续3年共安排中央财政资金100多亿元，撬动社会资金投入400多亿元，全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设，新增冷藏保鲜能力1200万吨以上，有效降低产后损失，实现择期错季销售，增强主体议价能力和产业抗风险能力，提升农业质量效益和竞争力，联农带农效果显著。

同心协力共建家园

农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽，这是亿万农民的期待，也是人们对美好田园生活的向往。

眼下，云南哈尼梯田水稻正陆续收获。远远望去，一块块金色的梯田，尽显秋色美好。农民忙着收割稻谷时，“梯田兰子”正和团队制作丰收的短视频。

“梯田兰子”名叫丁继楠，是元阳县本地人，自2019年在短视频平台上传了哈尼族美食的制作过程，得到网友广泛点赞后，便积极为大地代言、传播哈尼农耕文化。

“哈尼梯田是我们的根，我们要保护好梯田，传承好农耕文化。”丁继楠说，近年来在当地政府支持下，村庄环境和道路得到改善，曾经撂荒的田地种上了水稻，原生态的哈尼梯田得到了大家的守护。

乡村承载着乡愁，传承着优秀农耕文化。近年来，各地深入挖掘农业文化遗产资源，实施农耕文化传承保护工程，打造特色农业产业品牌，展示农耕智慧、弘扬优秀农耕文化。同时，各地持续推进农村移风易俗，倡导孝老爱亲、勤俭持家等文明新风尚。

为了让乡村更美丽，我国扎实推进农村人居环境整治提升。目前全国农村卫生厕所普及率超过70%，农村生活垃圾进行收运处理的自然村比例稳定在90%以上，农村生活污水治理率达28%左右，95%以上的村庄开展了清洁行动，村容村貌明显改善。

笑容展现在越来越多农民群众的脸庞。乡村富民产业稳定发展，让农民就业增收渠道不断拓宽。农业农村部数据显示，今年上半年农村居民人均可支配收入9787元，实际增长4.2%。

春种夏耘，秋收冬藏。在希望的田野上，每一滴汗水都见证着农民的辛劳，每一个季节都在为新的收获筑牢基础。扎实推进乡村振兴，让日子越过越红火、生活更上一层楼，这是亿万农民群众的期盼，也是广袤中华大地越来越美的风景。（记者胡璐、黄腾、周勉、杨静）

(责编：杨光宇、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经