本报北京9月22日电 （记者常钦）自然资源部21日发布《中国矿产资源报告（2022）》（以下简称《报告》）显示，地质找矿不断取得突破，矿产资源家底进一步夯实。截至2021年底，中国石油、天然气剩余探明技术可采储量分别达36.89亿吨、63392.67亿立方米，油气地质勘查在鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、四川和渤海湾等多个盆地新层系、新类型、新区勘探取得突破。非油气矿产地质勘查取得重大进展，2021年全国新发现矿产地95处，其中，大型38处，中型34处。

《报告》全面反映了2021年以来中国在地质矿产调查评价、矿产资源勘查开发、矿山生态修复、绿色矿山建设等方面的新进展，矿产资源政策法规方面的新变化，矿产资源管理方面的新举措，科技创新方面的新动态，以及“一带一路”国际地质矿产合作的新成果。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 10 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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