本报北京9月22日电 （记者顾仲阳、常钦）22日，农业农村部通过线上直播的方式举办2022中国美丽乡村休闲旅游行精品景点线路推介活动，发布了宁夏银川乡村休闲生态之旅、浙江温州海上花园蓝色牧歌休闲游等52条精品线路，以及凤龙湾小镇、黄河花堤等198个精品景点，为城乡居民提供了体验乡村休闲、品味乡土美食、感受丰收喜悦的攻略。

此次活动突出“体验乡村休闲，品味乡土美食”主题，旨在促进乡村休闲旅游消费，推动休闲农业全面恢复发展。同时，通过云游中国美丽休闲乡村、探访稻渔空间等方式，生动展现发展休闲农业助力乡村振兴取得的成效和给农民生产生活带来的可喜变化。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 10 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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