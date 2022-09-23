本报北京9月22日电 （吴莉）国家机关事务管理局等3部门近日印发《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》（以下简称《意见》），规范和加强公共机构采用能源费用托管服务工作。

《意见》明确能源费用托管服务的适用条件和优先对象。强调因地制宜，指出纳入重点用能单位名录、能耗超过基准值、能效未达到标准等情形的公共机构优先采用，不搞“一刀切”，确保精准有效。

《意见》规范了能源费用托管服务的操作流程。在总结提炼部分地方实践探索的基础上，规定了前期评估、组织采购、合同签订、组织实施、项目调整、后期评估、资产管理和费用结算，确保全流程、易操作。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 10 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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