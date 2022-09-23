本报记者 何 聪 姚雪青

“以前捕鱼时，眼见长江里的鱼越来越少，我们为生计担忧；长江‘十年禁渔’政策实施后，我加入了‘长江守望者联盟’、江豚科考队，看到长江里鱼儿欢跳，心里别提多高兴了。”日前，在江苏省南京市江宁区江宁街道组织的“喜迎二十大”讲故事活动中，年过六旬的孙学发讲述亲身经历和长江新貌，赢得了全场热烈的掌声。

万里长江进入江苏，首站便是孙学发退捕上岸前工作生活的新济洲。9月的洲岛秋风送爽、满目绿意，芡实和细果野菱舒展在水面，鸟类在其间觅食，鸟鸣声清脆悦耳。目前，南京长江新济洲国家湿地公园内的5个洲岛只保留科研和科普功能，不再承载渔业生产等用途。

新济洲湿地公园管理中心办公室主任李全文介绍，科研普查显示，新济洲的生态环境质量明显改善，自然植被蓬勃生长，珍稀物种频繁出现，湿地率上升至69.9%。

新济洲的新气象，是长江江苏段生态环境改善的一个缩影。坚决落实“共抓大保护、不搞大开发”要求，江苏广大干部群众以饱满的热情、十足的干劲，持续推进长江保护修复，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

走进位于长江边的张家港市德积街道永兴村，挖掘机和工程车进进出出，河道里铺满新鲜底泥。各种藻类以及黄菖蒲、再力花、美人蕉等水生植物在此“安家”，不久之后将形成一片小型的水下森林。

“村子里将建成环环相扣的一个个小型微湿地，连接成数公里长的水质净化绿带。”永兴村党总支书记黄学贤介绍，已对村域范围内的24条入江河道启动“生态更新”计划，“我们要守护好生态环境，不让污水流进长江。”

永兴村的“生态更新”工程，是张家港湾生态再提升工程的一部分。在前期生态修复中，9公里的生产岸线已全部调整为生态岸线，沿江“工业锈带”转型为“生态绣带”。今年初，张家港湾生态再提升工程正式启动，涉及沿江的4个行政村、50多条入江河道。

今年伊始，江苏把改善提升流域生态环境质量作为重点，确定了狠抓突出生态环境问题整改等工作任务。江苏各地深入推进长江经济带城镇污水垃圾处理、化工污染治理、农业面源污染治理、船舶污染治理和尾矿库污染治理“4+1”工程，全面推行工业园区污染物排放限值限量管理、重点行业企业强制性清洁生产审核等举措，组织开展交叉执法、打击长江流域废水偷排直排环境违法犯罪等专项行动。今年上半年，江苏新增污水处理能力20万立方米/日、垃圾焚烧处理能力2250吨/日，新改建城镇污水管网700多公里，沿江港口岸电使用量同比增长35.5%。

江苏省发展改革委相关负责人介绍，在近5年累计关停沿江化工企业3505家、压减沿江1公里范围内化工生产企业145家、取消化工园区25家的基础上，“今年再关闭退出化工企业32家，持续压减低端低效化工产能，着力解决‘重化围江’等问题，深化‘美丽岸线’建设。”

江苏省委主要负责同志表示，江苏将深入贯彻落实习近平总书记关于长江保护的重要指示精神和党中央决策部署，坚持久久为功，持续深入推进，唱好新时代“长江之歌”，让长江母亲河不断焕发生机活力、泽被子孙后代。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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