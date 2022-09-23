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以林业高质量发展助力“双碳”战略

余红辉
2022年09月23日08:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年3月，习近平总书记在参加首都义务植树活动时指出：“森林是水库、钱库、粮库，现在应该再加上一个‘碳库’。”这一重要论断，指明了林业在国民经济社会发展中的战略地位。党的十八大以来，习近平总书记对林业事业发展作出一系列重要指示、批示，强调“林业建设是事关经济社会可持续发展的根本性问题”，提出“森林是陆地生态系统的主体和重要资源”，为林业事业高质量发展提供了遵循。

　　作为林业行业唯一央企，我们紧跟时代步伐，主动调整战略，坚决落实党中央决策部署，加速构建林业产业发展新格局。我们提出成为“国内最大的碳汇经营实体和生态产品价值实现重要运营平台”，大规模引入权益性资本，大规模获取稀缺性资源，大规模引进先进技术，大规模引进高端人才，向“双碳”战略领跑者、生态产品价值实现示范者、构建现代林业产业体系领军者、木材安全压舱石的目标努力奋进。

　　坚持以“国储林建设”为基石，厚植林业资产与林业碳汇本底资源。数据显示，每公顷林地比无林地最少能多蓄水300立方米，1万公顷林地所含水量相当于一座300万立方米的水库，每公顷林地的泥沙流失量仅为50千克，而无林地则高达2200千克。我们坚守主责主业，认真践行林业人的初心使命，大力开展国土绿化行动，不断扩大国储林建设规模，在湖南、重庆、贵州等13个省份规划储备林建设逾1.5亿亩，已完成签约6000多万亩。

　　坚持以“固碳增汇”为目标，实现碳汇效益与产业效益的深度融合。习近平总书记强调：“科学开展国土绿化，提升林草资源总量和质量，巩固和增强生态系统碳汇能力”。森林作为陆地生态系统主体，其强大的碳汇功能和作用，成为实现“双碳”目标的重要载体。研究表明，陆地大约90%的碳储存于森林之中。过去几十年中，人为排放的二氧化碳，大致有54%被自然过程所吸收固定，其中以森林生态系统占大头。我们积极履行央企在推动能源绿色低碳发展中的社会责任，打造国家绿色发展“双碳”平台，多元化发展林木碳汇产业，提升森林资源固碳的循环能力，汇聚绿色低碳实践的强大合力，力争在未来直接持有和间接管理碳汇林4.5亿亩，为国家“双碳”目标实现贡献更多森林碳汇。

　　坚持以农民为主体，推动生态产品实现经济价值和社会价值的战略双赢。林业是一个与农业、农村、农民息息相关的产业。我国林业产业形态主要以集体林为主，其面积超过60%，涉及1亿农户、5亿多农民，这些林区与革命老区、民族地区、边疆地区、经济落后地区高度重叠，是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重点地区。我们坚守林业“主战场”，坚持以林“养农富农”，把低息、长期的政策性资金导入贫困地区和生态脆弱地区，大规模承接国家储备林建设任务，让林农实现增收致富。

　　生态兴则文明兴。我们将永葆服务国家的林业情怀，牢记“国之大者”，奋力抢占资源制高点、科技制高点、政策示范点、赛道关键点，在科学扩绿、森林碳汇方法学研究、生态产品价值实现认证体系建设、松材线虫病综合解决方案等方面发挥示范引领作用，高质量推进现代林业产业体系建设，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

　　（作者为中国林业集团有限公司党委书记、董事长）


　　《 人民日报 》（ 2022年09月23日 05 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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