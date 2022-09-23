向贤彪

曾经，一位刚毕业的女大学生回乡当村官，有村民说她是下来“镀金”的。于是，她暗下决心：“为了赢得村民们信任，我应该好好干给他们看看。”经过几年时间，她不但扎下了根，还练就了过硬本领，带领乡亲们走上了致富路。如今，村民转变了对她的看法，称赞她在实践中磨砺成了“真金”。

事实上，那些立身靠本事、取胜靠实绩的人，从来都不采华名、不兴伪事。拒绝形式主义，凭借真学问、真才干、真本领、真成绩把自己熔炼成真金，方能真正赢得认可和信赖。

有“想为”之境界。在其位谋其政，任其职尽其责。是真金，则有想干事的强烈愿望，有“一日无为、三日难安”的高度自觉。比如，沈浩在驻村第一书记的岗位上，第一届干满3年，得到村民们的交口称赞，这时他完全可以载誉而归。但当村民按手印挽留时，他又毫不犹豫地留了下来。对共产党人而言，为了党和人民的事业可以舍弃一切。

有“敢为”之担当。是真金，就能勇于担当，不惧怕风险、不回避矛盾、不计较得失，敢接烫手山芋，敢钻矛盾窝。当年，兰考遇到严重自然灾害，派谁去当县委书记？一位对焦裕禄深为了解的领导说，派焦裕禄去，理由是“他不怕死，危险关头敢于往前冲”。焦裕禄没有辜负党组织的信任，带领兰考人民打了翻身仗。

有“勤为”之作风。政如农功，不勤无以成事。党员、干部“勤为”是百姓之福，也是检验真金的关键。谷文昌为治理风沙和旱涝，走上一个个山头，试种了多种固沙植物，最后选择木麻黄绿化了东山全岛；杨善洲退休后不愿享清福，而是卷起铺盖扎进大亮山植树造林，一干就是22年……他们对群众的安危冷暖、幸福安康“时时放心不下”，以自己的辛苦指数换来了百姓的幸福指数。

有“善为”之能力。自古人生于世，须有一技之能。肩负党和人民重托的党员、干部，仅有一技之能是远远不够的，还必须具备与职位、责任相适应的能力素质。焦裕禄、谷文昌、廖俊波……他们都以“善为”的实绩，改变了当地的发展面貌，增进了群众的福祉。

真金还是镀金，群众心中有杆秤。每一位党员、干部都应以百姓之心为心、以群众评判为镜，想为、敢为、勤为、善为，在实践中磨砺意志品质，在实干中提升能力素养，真正把自己锻造为成色十足的真金。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经