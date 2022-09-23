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86岁大豆育种专家盖钧镒——

每一片大豆产区都去过

本报记者  白光迪
2022年09月23日08:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　初秋，距离江苏南京60公里的安徽马鞍山当涂县南京农业大学的试验田，86岁的中国工程院院士盖钧镒在绿油油的大豆田中，拨弄茎秆枝叶，查看品种长势，询问科研进度。在他眼中，大豆就是自己的孩子，“60多年间，中国每一片大豆产区我都去过。”

　　“祖国需要什么，我就研究什么。”1957年，成绩优异的盖钧镒在南京农学院留校深造，由于当时大豆研究人员短缺，从未接触过大豆育种的他，一种便是一辈子。“做一行爱一行，从来没有想过去研究别的作物。”盖钧镒说。

　　上世纪80年代，盖钧镒远渡重洋，成为南农第一批赴美留学生，在那里他看到了差距。大豆原产国虽然是中国，但美洲通过科学研究、培育杂交将大豆的产量大大提高，是中国本土产量的两到三倍。这件事情对盖钧镒触动很大，“我们自己都不清楚中国的大豆资源是什么样子，这是说不过去的。”

　　回国之后，盖钧镒开始了对中国大豆资源的收集和研究。他跑遍了中国大豆生长的每个角落，当年并没有保存大豆种子的设备，盖钧镒和学生们就买来腌菜坛子，里面放上干燥剂，将大豆研究的希望存放在这几万个瓶瓶罐罐之中。

　　从业60多年，盖老的很多学生都已到了退休之年，而他还奋战在科研一线。上午8点半准时来到办公室，每天阅读大量中外文献，编纂大豆资源书籍，下午六七点才回家休息，日日如此。“我的团队还有几十名年轻的大豆研究员，我希望能够成为他们的榜样，尽量多传授他们知识。”盖钧镒放不下他的学生们，也放不下这粒小小的豆子。

　　实现大豆自给自足，基于创新，成于实干。2021年中国大豆进口量为9651.8万吨，自给率不足15%。“我们要和时间赛跑，提高大豆自给率，力争早日实现‘大豆自由’。生命不息，奋‘豆’不止。”盖钧镒坚信，路虽远行则将至，事虽难做则必成，有朝一日，定会实现“日暮平原风过处，菜花香杂豆花香”的盛景。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月23日 07 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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