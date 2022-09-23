原标题：全国进入水果寄递旺季 这张“水果地图”里蕴藏哪些数字密码？

今天（9月23日）是第5个“中国农民丰收节”。眼下正是应季水果集中上市的季节，今年的水果消费市场和往年有什么不同呢？我们的记者在全国各地进行了探访。

全国进入水果寄递旺季

在国家邮政局中国快递大数据平台，这个大屏幕不停闪烁，它显示的是全国各地农特产品的寄递情况。

国家邮政局邮政业安全中心数据管理处副处长 许良锋：进入八月份以来，全国就进入水果寄递旺季。分地区看，水果寄递业务总体呈由南向北、由东向西的转移趋势，像新疆、陕西、云南等中西部地区水果寄递业务量提升明显。

记者看到，在这张水果快递地图上，不同的区域标识着不同的水果。工作人员介绍说，凡是有标识的，说明这个地方的特色水果快递业务量达到了1000万件，已经成为快递服务现代农业金牌项目，这些项目有不少都位于中西部地区。

国家邮政局邮政业安全中心数据管理处副处长 许良锋：比如说在四川凉山州，农特产品的寄递占到当地业务量的六成以上。像会理的石榴，占据全县快递业务量八成以上。可以讲，会理的石榴对当地经济发展和农民增收起到重要作用。像新疆的喀什，除了传统的哈密瓜和葡萄之外，得益于行业的冷链技术和时效的提升，伽师的西梅成为新晋的网红水果。

看得见的，是这张迅速扩容的水果地图，看不见的，是背后四通八达的县乡村三级物流配送体系，一些农民专业合作社、家庭农场还建了产地冷藏保鲜设施，这让水果品质持续提升，上行渠道更加畅通。

水果丰收蕴藏哪些科技手段？

通过水果快递地图，我们不难看出，今年上市的水果，不仅是量大质优、品种丰富，上行的速度也大大提升。实现这一切，蕴藏着哪些科技手段和数字化密码呢？一起去各地的水果收获现场一探究竟。

海南琼中绿橙果农 赵忠媛：我来自海南的琼中，在这里我种植了海南地标性农产品琼中绿橙。我们这个橙园是采用琼中绿橙几十年传承下来的传统的种植方式，再与我们现代化、数字化农业相结合，对整个橙园进行田间管理。

像我们这块橙园有一千多亩，并且都是山地。原来一个工人，一天只能打（药）十亩地，打完这片果园大概就要十天半个月。现在，我们有一台无人机，一个工人两天就可以搞定。我们利用无人机的智能管理系统，可以做到高山田无死角，低洼田全覆盖，一人管全园。我开始是做直播电商，现在就逐步发展为整合整个海南的水果的供应链，通过现在强大的物流体系，发往全国的大部分地区。

河南辉县水木孟电富碳蔬菜工厂负责人 王晓庆：我们蔬菜工厂坐落于发电厂里边，利用发电厂所产生的二氧化碳输送给我们的番茄，使得番茄不仅仅“吃”到光和热，还能“吃”到气肥。冬季可以增温，夏季可以降温，实现了大田产量从原来一个半月的采摘期延长到了12个月，所以我们每亩的产量，能够超出传统的50亩以上的产量。

通过计算机精密的计算，我们每一个番茄所需要的光照、水分，尤其是光合作用所需要的二氧化碳的数量，就可以让二氧化碳成为优质气肥，50亩的蔬菜工厂，每年会有210万公斤的产量，固碳能力和减排，每年可以达到2.4万吨。

陕西洛川果农 陈富民：洛川的光照、海拔，还有土壤，都达到了世界苹果优生区的标准。现代化以后，水肥一体全部设施到位。所以洛川苹果才有这么好的口感，皮薄多汁、酸甜适中。

陕西洛川电商从业者 王超：好吃为主，第二是好看，这两个标准作为我们入库、入箱的标准。所有的苹果都可以做一个“X光”。一个苹果可以拍出120张的一个图片。通过4.0（智能）分选线把每颗苹果的颜色、糖度、克重，包括人肉眼看不到的霉心果，都可以一一分选出来。

每颗苹果的糖度达到13度以上的才进行入箱，13度以下的我们统统筛选掉。我们从2020年开始做电商，通过这两年的时间，日发货量可以达到6000单到7000单，全年总体下来，现在基本上能达到11000吨了。

数字技术测糖

高价葡萄变平价

说到最近颇受市场青睐的水果，“阳光玫瑰”葡萄算得上是一种。因为过去主要依赖进口，它的价格曾一度达到上百元一斤。这几年，随着数字化种植技术的推广，国产阳光玫瑰葡萄的种植面积不断扩大，价格回落到十几元一斤，还成为一些地方的特色产业。

27岁的赵耀，是土生土长的云南宾川人，几年前，生物技术专业毕业的他回到家乡，成为一名专业的葡萄测糖师。

云南省宾川县葡萄测糖师 赵耀：手感摸上去感觉已经有点弹性了，它的糖度就高了。葡萄上市前，我们一天要测上千颗葡萄。我们国产阳光玫瑰葡萄的口感，其实一点都不比国外进口的葡萄差，甜度高的可达到20以上。

过去，国产阳光玫瑰葡萄产量较小，市场主要依赖进口，因此价格一度居高不下。从2019年开始，云南宾川利用独特的地理优势，开始扩大阳光玫瑰葡萄的种植规模。他们首先要解决的问题，就是把控甜度。

云南省宾川县葡萄测糖师 赵耀：葡萄的口感取决于它的糖度高低。糖度高了口感通常更好。采用目测、用嘴巴品尝甜度，会造成一些判断上的误差。

和父辈们不同，赵耀现在采用的是数字化测糖技术。摘下葡萄串中最下边的一颗，用手捏挤出汁液，放入手持式测糖仪上边的凹陷处，几秒钟后，测糖仪就显示出葡萄的糖度。

云南省宾川县葡萄测糖师赵耀：到可以卖的前三天到五天（测糖）。我们这个都是分批卖的，达到标准就卖一批，如果没达到标准，就养几天，一个星期、七八天，它的糖度就起来了。

今年上半年，云南宾川县葡萄种植面积已经超过17万亩，葡萄销售期达到100多天。像赵耀这样的专业测糖师就有近千名，同时还提供了“葡萄分拣工”“葡萄包装工”等本地就业岗位，人均月增收6000元至8000元。

零售平台区域生鲜负责人 陈登峰：七八月份以来，我们宾川红提、阳光玫瑰等主力品种大量成熟，葡萄快递业务量达到今年的峰值，相比五六月份增长超四倍。越来越多平价的国产阳光玫瑰葡萄走了出去。

突破时效 国产猕猴桃“新鲜”出圈

数字化技术的运用，让更多的水果走进了千家万户，国产猕猴桃也是其中的一种。猕猴桃对保鲜度要求很高，容易腐烂，现在却成为很多家庭餐桌上常见的水果。让它保持品质的密码又是什么呢？戳视频，一起去被誉为猕猴桃之乡的陕西周至去看看。

走进陕西周至，猕猴桃采摘、打包的场面一派火热，进入采摘旺季，平均每天有3000多吨猕猴桃运往各地。周至猕猴桃是中国国家地理标志产品，全国市场上每4颗猕猴桃就有1颗来自这里。

猕猴桃有着草莓的颗粒感，菠萝的酸甜感，香蕉的软糯感，富含维生素C，因此被称为“百果之王”。但对采摘时机要求严格，卖的早了，果实太硬，卖晚了，又容易腐烂。如今，即食猕猴桃技术正在解决这个难题。

陕西周至县即食猕猴桃研发负责人 姚力：物理变温后熟技术，让果子从有淀粉的状态下转化为糖的一个过程，它就可以做到消费者拿到手里直接可以食用。

有了这项技术，果农们就能准确把握采摘和销售时间，不少村子都搞起了电商直播。随着订单量不断增加，如何保持果子品质，提升快递配送时效又成了新的问题。县里建起了几个大型快递分拣中心，地头收货，冷库储存，再打包统一发货，自动化分拣线大大提高了效率。

陕西周至电商从业者 韩沛：创业的时候公司只有4个人，蹲在地上去打包，单量小，然后打包时间又长，现在我们可以每天包5到7万单，最多的一天我们是卖过7万单一天，一天就有20万斤的猕猴桃从这里发往全国各地。我们去年总共销售了400多万单，就猕猴桃一个单品，销售额也是突破了1亿元。

目前，周至县已经形成了“县镇村全覆盖”的三级物流网络服务体系，从事猕猴桃电商销售的就有100余家，形成了“网上下单，快递联运”的新业态。

我国是水果种植和消费大国，小小水果，一头连着乡村，一头连着城市；一头连着生产，一头连着消费。

如今，随着数字化手段贯穿于水果种植、流通、消费的全过程，不仅让现代化农业增加了发展和振兴的密码，也在优化提升消费市场，让消费者有了更加多样化个性化的选择。

(责编：赵竹青、陈键)

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