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北京市门头沟区第五届农民丰收节开幕

2022年09月23日13:59 | 来源：北京日报客户端
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原标题：老乡们唱主角！门头沟区第五届农民丰收节开幕

　　9月22日，门头沟区第五届农民丰收节在斋堂镇柏峪村启动，来自门头沟区各镇的农民代表、休闲农业经营主体汇聚一堂，共享丰收盛典。

　　活动现场设置“乡村大舞台”专场展演活动。乡亲们用自行编排的秧歌、诗朗诵、口技、快板、合唱、民间舞蹈等特色节目，表达着迎丰收的喜悦。京西太平鼓、燕歌戏鼓等非遗文化表演奏出门头沟区“三农”事业的华彩乐章。

　　除了精彩的演出，现场还通过产品推介集中展示了门头沟区的特色农副产品。京白梨、金丝小枣、京西黄芩茶、清水豆腐、韭园酱菜、山里红…..阵阵果香、菜香引得人们纷纷下单，共享美食。

　　针对“金秋京郊游”休闲季的到来，门头沟各乡镇推介官分享了当地的精品休闲线路。线路以门头沟的红色文化、生态山水、古村古道、民间民俗、特色美食等特色资源为依托，以京西古道、门头沟小院、谷山村休闲农业园等知名乡村游品牌为体验场景，为广大市民金秋假期里的休闲出行提供了更多选择空间。

　　值得一提的是，围绕 “古村古道 流水人家”的区域特色元素，现场特别设计了“琉璃渠过街楼”“京西古道牛角岭关城”“马致远故居小桥流水”“门头沟小院丰收”四大特色小品。此外还有利用农作物制作的创意摆拍，将艺术创作与乡村农业相互融合，体现了农民丰收节的乡土气息和文化韵味。

　　近年来，门头沟区作为生态涵养区，按照中央、北京市落实乡村振兴战略的指示精神，积极推动农业农村现代化。通过创新实施“六大文化”工程，充分挖掘乡村多种功能和价值，聚集休闲农业精品线路、美丽休闲乡村、休闲农业园区和乡村民宿等资源要素，延长产业链，提升价值链，培育发展新动能，农业产业迈出稳健发展步伐，推动了全区农业农村高质量发展。

　　据统计，2021年，全区休闲农业游客接待人数309.7万人次，营业收入19590.7万元，近三年游客接待数年均增速为4.0%，近三年营业收入年均增速为4.0%。

　　对此，门头沟区副区长马强表示，丰收节已成为农业健康发展的助推剂，未来将围绕“全产业链”工程建设、休闲农业精品打造、地域品牌体系建立、农业人才队伍培养等方面深入推进，落实助农兴农惠农措施，提升农产品品牌影响力，帮助农民丰收增收。

(责编：董童、李源)
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