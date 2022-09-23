原标题：“五星”闪耀 助力乡村全面振兴——高庄镇车集村扎实推进“五星”支部创建工作成效显著

“自从创建‘五星’支部以来，俺村环境更好了，村民的收入渠道拓宽了，老百姓的生活越过越顺心了。”8月23日，记者来到高庄镇车集村，提起“五星”支部创建工作，村民李文礼兴奋地说道。

车集村是“全国民主法治示范村”“中国民间文化艺术之乡”，河南省“一村一品”示范村。该村大力发展花卉产业，2021年全村生产总值首次突破1亿元，人均可支配收入29450元，村级集体经济收入50余万元。

今年，车集村按照“五星”支部创建工作要求，对照支部过硬、产业兴旺、生态宜居、平安法治、文明幸福等创建任务，强化党建引领，加快产业发展，深入推进农村人居环境整治、“三零”创建、乡风文明培育等工作，以“五星”支部创建助推乡村全面振兴。

加强党建引领，全力打造过硬支部

“真是太感谢了！”8月23日上午，在车集村便民服务站，村民郭亮亮领取社保卡后激动地对工作人员张莎莎说，“办事不出村，也不用往镇里跑，真是太方便了。”

民生无小事，枝叶总关情。这样的场景在车集村很是常见。自“五星”支部创建工作启动以来，车集村坚持把“支部过硬星”作为创建的政治引领，以“我为群众办实事”活动为抓手，对照“支部过硬星”的要求，发挥69名党员先锋模范作用，争取做到“三好一严格”，即争当好支书、建设好班子、锻造好队伍、严格组织生活，不断夯实党建基石。

“为打造‘支部过硬星’，提高干群的党性素养，我们村严格落实‘三会一课’、党员活动日等各项制度，对照‘支部过硬星’创建标准，查弱项、补短板，将‘五星’支部创建同党建引领紧密结合，持续增强基层党组织的凝聚力与战斗力。”车集村党支部书记刘文成表示。

老话说得好，村看村户看户，群众看党员，党员看支部。随着“五星”支部创建工作的深入开展，车集村持续深化党史学习教育成果，通过学习强国、微信群、平安大喇叭等平台载体，引导党员干部和群众自觉把学习党史作为必修课，补足党员干部的精神之钙。如今，行走在车集村，处处能感受到党员干部干事创业的热情。

整治人居环境，建设宜居幸福乡村

干净整洁的道路、错落有致的房屋、生机勃勃的“四小园”、整治后风景秀美的坑塘……行走在车集村，一幅生态宜居的美丽村落铺展眼前。

“今年，我们村以打造‘生态宜居星’和‘文明幸福星’为抓手，持续推进农村人居环境整治工作。”刘文成说道。

近年来，车集村以美丽乡村建设为契机，以农村人居环境整治为抓手，以自然生态、人文景观、乡村生活为依托，立足村内资源优势，先后投资1200万元，打造休闲观光景观带、乡村旅游产业带，为乡村振兴注入新活力。

美丽乡村既要“面子”更要“里子”。高庄镇车集村，是豫东闻名的民俗文化村，源于清嘉庆年间的舞狮子、火老虎、划旱船等民间杂耍，独树一帜，堪称一绝，至今已有200年的历史。

“我们村立足传统文化资源优势，挖掘整合民俗舞狮文化资源，将传统文化与乡风文明相结合，通过常态化举办民俗文化艺术节、联欢晚会、道德模范表彰等活动，不断丰富群众文化生活，助推乡风文明建设。”车集村党支部委员谢金民介绍。

为争创“文明幸福星”，赓续传统文化，车集民俗陈列馆经过前期筹备，今年5月正式对外开放。馆内，竹马旱船、火老虎等具有本村文化特色的展品十分醒目，许多游客慕名而来。

“文化需要自信，文明需要传承。我们打造车集民俗陈列馆的初心就是想把优秀传统文化传承下去，不断增强群众的幸福感、获得感。”谢金民说道。

加强法治建设，营造良好法治环境

明镜高悬、众人逐兔……行走在车集村法治主题公园，一个个法治成语故事和法治标语十分醒目，公园内几位村民正驻足观看。

“我们村治安很好。”村民李文礼笑着说道，这多亏了村里的治安巡逻队。

为营造良好的治安环境，2013年，车集村成立了由村内党员、村民代表、志愿者组成的治安巡逻队，除常态化开展治安巡逻外，还负责做好村内企业和“九小”场所的安全隐患排查整治等工作。目前该巡逻队已经发展了三支队伍，并配备专业设备，通过“网格化”管理，为群众营造安全的生产生活环境。

“自‘五星’支部创建以来，我们村为争创‘平安法治星’持续健全巡查巡逻和示范建设机制。同时，利用多种渠道，对电信诈骗、非法集资等违法行为进行常态化宣传，并定期为村民宣传法律知识，防范化解管控各类矛盾风险。”刘文成告诉记者。

聚力“一村一品”，助推乡村产业振兴

发展壮大村集体经济是创建“五星”支部的具体要求，更是乡村振兴的必由之路。

“我们村立足自身产业优势，以花卉产业作为发展‘一村一品’的切入点，全力争创‘产业兴旺星’。”刘文成告诉记者，车集村花卉种植面积为550亩，其中，温室大棚约20万平方米，2021年园区内实现产值超过8000万元，每年可为村集体经济增收30万元。

据悉，车集村花卉产业园规划种植面积1050亩，总投资2亿元。全部建成后将成为周边300公里区域范围最大的花卉苗木繁育中心，带动周边相关产业发展，为社会提供5000余人的就业岗位，吸纳花卉种植、经营商户500余家。同时，该村推出了“基地+农户+互联网”的运作模式，以龙头企业永青花卉种植有限公司为主体，通过高庄镇政府引进的河南蓝狐传媒公司，积极拓展“花卉大世界”市场功能，不断拉长“产销一体化”的产业链条，力争2022年村集体经济突破53万元。

乡村振兴，产业兴旺是基础。除发挥花卉产业优势外，车集村还以创建“产业兴旺星”为抓手，整合村内的服装加工厂等企业，打造小微服装产业园，持续增加村级集体经济收入。

“我们村将始终坚持把‘五星’支部创建工作与‘能力作风建设年’活动、乡村振兴等各项工作相结合，落实落细创建‘摘星’工作，用实实在在的‘五星’支部创建成果，增强群众的获得感、荣誉感、归属感和幸福感。”提起下一步发展，刘文成信心满满。（记者 王蕾）

(责编：李源、曹淼)

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