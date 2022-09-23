原标题：国信证券：践行价值投资理念，以“直投+基金”服务实体经济发展

为实体经济服务是金融立业之本。在20多年的发展历程中，作为全国性大型综合类券商，国信证券始终立足回归本源、充分发挥专业优势，通过直接股权投资以及设立产业基金的方式，将更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、区域发展的支持，力争实现企业效益增长与社会经济发展双丰收。

中小微企业量大面广，既是稳经济、稳就业的主力支撑，也是科技创新的重要主体。国信证券长期关注中小微企业发展，立足股权投资，积极赋能中小微企业成长。

作为“革命性”技术，3D打印对制造业整体提高生产效能、减少生产损耗产生有利影响，目前已获得全球主要经济体政策与资本扶持。2022年6月，国信证券通过全资子公司国信资本投资4500万元，助力深圳市金石三维打印科技有限公司（简称金石三维）加速推进金属、尼龙以及陶瓷等材料的3D打印设备量产、大型3D打印研发中心落地，以及开展个性领域应用的深度终端服务。金石三维市场规模位居国内行业前列，长期坚持自主研发，拥有过百项专利。通过资本助力，双方将在高端制造产业的升级优化和创新发展中发挥更大的价值。

近年来，改良型新药已经成为全球新药研发的一个重要趋势。为进一步助力改良型新药市场快速发展，2022年4月，国信资本以增资方式，向深圳市新阳唯康科技有限公司（以下简称新阳唯康）投资3000万元，为新阳唯康更好专注于晶型改良这一细分赛道提供资本助力。目前，新阳唯康已服务过行业多家知名企业，整体发展态势良好。此次投资的顺利完成，也为国信证券后续进军特殊给药制剂开发及产业化企业投资提供了先导范例。

今年以来，国信证券积极发挥资本市场专业优势，着眼于高质量发展目标，不断拓展投资力度和广度，持续服务实体经济发展。

2022年2月，国家发展改革委、国家能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，对新型储能发展的重点任务进行部署。国信证券积极跟进国家战略步伐，旗下全资子公司国信弘盛管理基金在2021年投资深圳移动储能企业“正浩创新”后，持续深耕移动储能与清洁能源技术，追加对新型储能产业的投资力度，助力提升高新技术的造血能力及抗风险能力。

2022年上半年，国信弘盛管理的张家港弘盛产业资本母基金对3支子基金新增实缴，分别为专注于IT产业链的“方广三期”，专注于医疗、科技及消费的“泰康乾贞”，以及专注于高端制造、新一代信息技术等领域的“张家港产业基金”。设立至今，3支产业基金已累计投资超50个项目，持续为相关领域企业快速成长注入活力。通过母基金的投资管理，国信弘盛充分发挥金融杠杆作用，加大了金融行业服务实体经济的力度与广度。

海西经济区地理位置优越，政策支持力度显著。为服务海西经济区实体经济发展，继2017年设立厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称联发智能技术基金）之后，国信弘盛在海峡西岸经济区投资布局上再下一子。2022年8月，国信证券统筹全资子公司国信弘盛、国信资本，携手福建闽西南城市协作开发集团有限公司及其全资子公司厦门闽西南投资有限公司，发起设立厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）（简称闽西南科创基金），基金规模4.1亿元。这也是国信证券私募子公司与另类子公司共同出资创设的首只股权投资基金，对于未来子公司之间深化业务联动具有明显的示范作用。

通过高效整合国信证券强大的综合金融服务能力，并集结基金合作方在不同产业领域的资源优势，闽西南科创基金将持续关注投资智能技术产业，并拓展覆盖医疗健康等科技创新领域，为推进闽西南经济协作区、海西经济区的高质量发展贡献国信力量。

未来，国信证券将继续坚持以服务实体经济高质量发展为导向，充分发挥专业机构投资者的优势，不断完善产业基金布局，通过直接股权投资和基金投资的方式持续赋能广大“专精特新”类中小微企业，全面提升服务实体经济能力，为更好地满足经济社会多样化的金融需求贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经