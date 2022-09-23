秋分时节，我国迎来第五个中国农民丰收节。

9月22日，习近平总书记代表党中央，向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日的祝贺和诚挚的慰问。

习近平总书记强调，各级党委和政府要深入贯彻党中央关于“三农”工作的大政方针和决策部署，强化粮食安全保障，稳住农业基本盘，巩固拓展好脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴，推动实现农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。全国广大农民要积极投身加快农业农村现代化的实践，让日子越过越红火、生活更上一层楼！

最新数据显示，今年我国秋粮面积超过13亿亩，目前已收获2.46亿亩。全国大部分地区秋粮长势较好，特别是占秋粮产量一半以上的玉米长势总体好于上年。

十年来，我国坚持走内涵式现代农业发展道路，推动农业发展由依赖资源要素投入向创新驱动转变，农业现代化建设迈上新台阶。

“现在种地很省心，我一个人就种了12亩。”望着一排排水稻，贵州黔西市雨朵镇土城村村民欧炳德满心欢喜。

老欧的“省心”来自高标准农田的建设。2020年，雨朵镇建设了2000余亩高标准农田，将零碎田、坡地平整成大田、平地，同时排洪沟、灌溉设施不断完善，机耕道修到田间地头，昔日零碎地重新“活起来”。

近年来，贵州将高标准农田建设作为夯实现代农业发展基础的重要抓手，加快推进农业现代化，让粮田变“良田”，为粮食稳产增产和粮食安全打下坚实基础。

“民非谷不食，谷非地不生。”2020年底，习近平总书记在中央农村工作会议上指出，要像保护大熊猫那样保护耕地。

△吉林省地处享誉世界的“黄金玉米带”和“黄金水稻带”。9月8日，吉林白城水稻进行机械化收割。

吉林省设立了3个万亩级黑土地保护利用核心示范基地，农安县陈家店村便是其中之一。眼下，村里成片玉米长势喜人，等待颗粒归仓。

曾经的陈家店村，庄稼秸秆离田后地表裸露，反复耕翻使土壤结构遭受破坏……日积月累，不仅粮食减产，焚烧秸秆又带来环境污染的困扰。

为了提高粮食产量，陈家店村推行免耕播种保护性耕作——秋收之后，秸秆覆盖还田，相当于给黑土地盖了一层被子；来年春耕，直接播种，在减少风蚀的同时，也培肥了地力。

此外，吉林省今年将保护性耕作补贴标准从去年每亩55元提高到70元，实施面积达3050万亩。

农业农村部有关负责人介绍，今年以来，我国加强农田基础设施建设，有力推进耕地地力保护和提升，提高粮食产能。

耕地是粮食生产的命根子。一系列行之有效的措施提升了耕地地力水平，为今年秋粮生产和丰收提供有力支撑。

耕耘有时，收获已至。

在河南省安阳滑县120多万亩玉米田内，收割机、运粮车来回穿梭；

在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗的大豆玉米带状复合种植地里，一台台收割机正紧张忙碌地作业，对大豆完成收割、分离、脱粒等工作…………

“要把发展农业科技放在更加突出的位置，大力推进农业机械化、智能化，给农业现代化插上科技的翅膀。”四年前，习近平总书记走进黑龙江北大荒建三江国家农业科技园区，寄语广大农业科技人员。

如今，我国农业科技进步贡献率已超61%。科技作为重要驱动力，改变了传统生产方式。

△浙江省湖州市长兴县吕山乡，湖羊智慧循环产业园的工作人员在扫描湖羊幼崽耳朵上的数字芯片。

浙江湖州吕山乡是“中国湖羊之乡”，湖羊智慧循环产业园是当地主要的湖羊养殖基地。依靠湖羊智慧管理平台，大到养殖场全场监控，小到一只羊一天吃多少饲料、长了多少肉，技术人员都能了如指掌。320亩养殖区里5万只湖羊，16个技术人员就可以管理。

江苏南京浦口区桥林街道双庙村，是长三角地区重要的蔬菜产地。这里占地4488平方米的植物工厂，全年长周期的生产工作只需要5个人来完成。采用水培和密集种植的方式，蔬菜在大田种植2个月的生长周期在这里仅需20多天，同等面积的产量比大田种植提高了50多倍。

一部小小的手机，就能轻松管理上百亩地的浇水施肥，养殖几千只羊……5G、物联网甚至区块链等新技术已经在很多田间地头落地开花。

先进的科学技术、机械装备和生产方式正在广袤的乡土上，绘就喜庆的农业新景象，奏出丰收的田园交响曲。

△9月19日，安徽歙县阳产村，村民正在土楼前晾晒农作物。

在安徽歙县阳产村的土楼群，村民们抢抓晴好天气，晾晒农作物——金黄的玉米、橘黄的南瓜、淡黄的核桃、火红的辣椒……呈现出一幅幅色彩斑斓的“晒秋图”。

以美丽丰收为底，农旅深深融合，吸引越来越多的游客走入乡村。

四川成都战旗村，白墙青瓦的川西民居错落有致，观光摆渡车穿梭往来。

“精彩战旗”特色产业在线服务大厅里，不少游客在选购农副产品和手工艺品。2018年春节前夕，习近平总书记来战旗村考察时，询问了唐昌布鞋制作技艺传承人手工布鞋的制作方式，并买了一双手工布鞋。

天府农耕文化博物馆、壹里老街、乡村十八坊等成为乡村旅游热门景点，郫县豆瓣、圆根萝卜等特色产品深受市场喜爱，“四川战旗乡村振兴培训学院”吸引了大量学员……2021年，战旗村接待游客约106万人次，实现旅游收入4669万元，走出了一条集体经济增值、农业增产、农民增收的振兴路。

△孩子们在河北正定塔元庄村智慧农场开展研学活动。

河北正定塔元庄，坐落在滹沱河畔。

四季采摘园、智慧农场里的绿色农产品、中央厨房里的自动化生产线，以及研学、体验等旅游业态，现代农业让塔元庄焕发出新活力。

九年前，习近平总书记到这里考察时强调，把农业做成产业化，养老做成市场化，旅游做成规范化。

2019年塔元庄村集体年收入突破2000万元，提前迈入小康。

塔元庄并没有止步于此。2020年，总投资20亿元的塔元庄同福乡村振兴示范园落成，推动一二三产业深度融合，产业链条不断延伸完善，关联行业快速发展，一条田园生金的乡村振兴新路径愈发清晰。

“有条件的要通过全产业链拓展产业增值增效空间，创造更多就业增收机会。”习近平总书记指出，要积极发展农产品加工业，优化产业布局，推动农村由卖原字号向卖制成品转变，把增值收益更多留在县域。

为完善就业创业支持政策，吸引农民工、大中专毕业生、退役军人、科技人员等到乡村创新创业，我国建设了2200多个农村创新创业园区和孵化实训基地，累计有1120万人返乡回乡创新创业。

目前，全国培育创建农业产业化联合体8000多个，完善了利益联结机制，拓宽了农民就业增收渠道，让农业成为有奔头的产业。

沉甸甸的丰收，写在中华大地上，映在乡亲们心里。

“五谷蕃熟，穰穰满家。”多姿多彩的农耕文化凝结着中华文明的澎湃力量，奋斗不息的中华儿女让农业在新时代焕发出勃勃生机。

总监制丨钱蔚 王姗姗

监制丨 张鸥

制片人丨兴来

主编丨宁黎黎

编辑丨杨彩云

视觉丨江雨航

校对丨程昱

(责编：杨光宇、白宇)

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