本报广州9月23日电 （记者程远州）23日，深中通道伶仃洋大桥主缆全部架设完成，这座世界级工程又实现一项重大建设节点突破。

伶仃洋大桥是深中通道控制性工程，为主跨1666米的三跨全漂浮体系悬索桥，主塔高270米。伶仃洋大桥共有2根主缆，每根主缆最大缆力10万余吨。

深中通道是连接珠江口东西两岸的又一重大交通工程，全长约24公里，建成后从广东深圳到中山车程将由原来的2小时缩减至20分钟。

《 人民日报 》（ 2022年09月24日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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