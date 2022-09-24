本报北京9月23日电 （记者孔德晨）9月21日至23日，2022中国国际矿业大会以线上方式召开。本届大会由自然资源部、天津市人民政府指导，中国矿业联合会主办，主题为“可持续的矿业，为了可持续的经济增长”。大会就国内外矿产品供需形势、矿业资本市场、矿产品交易市场等举办多场论坛，致力于通过振兴矿业提升资源安全保障能力，促进经济可持续增长。

自然资源部部长王广华在会上表示，作为世界最大的矿产品生产国、消费国和贸易国，中国愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，推动矿业健康发展，共促世界经济复苏增长和可持续发展。

本届大会由开幕式、主题论坛、专题论坛、线上展览、国家馆、《矿业访谈》栏目、讲习班等活动组成，并开设六大板块线上展览，300多家单位线上参展。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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