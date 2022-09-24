原标题：湖北宜城：谷粒渐满 丰收在望

风吹稻浪，遍地金黄。在湖北宜城，56万亩水稻陆续成熟，迎来了开镰收割。

在宜城市刘猴镇杨李、新垱等村，饱满的稻穗压弯了稻秆，连片稻田如金色地毯，在微风中涌起麦浪。伴随着轰鸣声，水稻联合收割机在田间来回穿梭，将一粒粒稻谷收入“囊”中。谷粒渐满，丰收在望，村民的脸上洋溢着收获的喜悦。

刘猴镇位于宜城西南，今年水稻种植面积达6万亩。在今年持续干旱高温天气期间，当地精准储备、科学调度水源，保证了水稻正常生长。"虽然在扬花抽蕙期间遇到了干旱，但村里干部及时组织水源，稻田没有受到干旱，产量略有增产。"刘猴镇杨李村五组农民杨西法高兴的说，今年他种了9亩水稻，每亩预计产量可达1800斤。

作为全省粮食主产区之一，今年宜城市结合优质稻米产业链建设，大力推广优质品种，运用高产优质高效技术，加强田间管理和病虫监测防控，水稻的产量、品质都有了提升。

宜城市农业农村局农艺师吴运明说：“今年，在高温少雨天气期间，宜城市加强水资源科学调度，通过蓄水、引水、提水、疏通渠道等措施，有力保障了水稻灌溉用水。同时开展了病虫防治和叶面喷肥，应对高温天气。目前56万亩水稻进入成熟期丰收在望，预计总产35万吨，比上年增加0.9万吨。”

目前，宜城水稻已开始收割，预计到9月下旬即可全部收割完毕。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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