原标题：2022国际虚拟现实大会在青岛落幕

9月22日，以“发展虚拟现实，助力数字经济”为主题的“2022国际虚拟现实创新大会”在山东青岛圆满落幕。

本次大会上，省、市、区三级政府发布推动虚拟现实产业发展的规划和政策，集中发布一批山东省虚拟现实重点领域优秀解决方案。

围绕促进行业交流合作，大会还举行了山东省虚拟现实产业联盟揭牌仪式，加快推进虚拟现实技术创新和产品应用，培育虚拟现实产业新业态新模式。

此外，围绕推动全省虚拟现实产业建群强链，一批具有代表性的省、市重点项目在大会上集中签约。

大会邀请了中国工程院院士、紫金山实验室主任兼首席科学家刘韵洁解读《基于确定性网络的元宇宙基础设施技术白皮书》，邀请中国工程院院士、虚拟现实技术与系统国家重点实验室主任赵沁平围绕虚拟现实产业前沿引领技术、典型场景应用等方面进行主题演讲。

本次大会同步举办“星鲨杯”全球虚拟现实内容大赛颁奖典礼，将颁发一、二、三等奖，以及最佳建模奖、最佳创意奖、最佳视觉效果奖、最佳应用奖、最佳体验奖等共计9类奖项。同时，虚拟现实内容制作中心将发布《虚拟现实生态下数字化转型白皮书》，加快虚拟现实技术落地推广。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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