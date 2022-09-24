原标题：乡村振兴票据：引导鼓励社会资本投资农业农村

今天是第五个中国农民丰收节。为更好发挥金融助力乡村振兴的积极作用，在中国人民银行指导下，2021年交易商协会研究推出乡村振兴票据，通过市场化手段引导鼓励社会资本投资农业农村，募集资金聚焦“三农”发展，得到了市场成员的广泛支持。

根据交易商协会9月23日发布的数据，与2021年8月末相比，乡村振兴票据发行区域增加了山西、上海、贵州、宁夏、新疆等5个省(自治区、直辖市)和香港特别行政区(熊猫债)；发行人增加51家，支持企业覆盖了央企、地方国企、民营企业等多类型发行人。

2022年，交易商协会向市场发布《关于做好2022年度乡村振兴票据有关工作的通知》，明确本年度乡村振兴票据工作重点，强化对种业振兴、农机装备研发、农村基础设施等重点领域和160个国家乡村振兴重点帮扶县等重点区域的支持力度，号召全体市场成员聚焦重点领域、重点区域，靶向发力，共同推动乡村振兴工作高质量发展。

乡村振兴票据聚焦“三农”发展，重点支持农民就业增收、农业现代化、乡村产业发展、乡村建设等项目，募集资金主要用于支持脱贫摘帽地区基础医疗用药、企业向农村采购农副产品、支持粮食收储和大宗粮源基地运营、支持高速公路及其他涉农交通设施、城乡供水及污水处理等农村基础设施运营建设、助力乡村特色旅游等服务行业发展、农村综合智慧能源及农光一体项目建设等多个领域。

乡村振兴票据推出后，发行人、主承销商等市场机构积极按照金融服务乡村振兴要求，开展项目储备、协调推动项目落地。截至2022年8月末，农业银行、工商银行、兴业银行、中信银行、招商银行等累计承销乡村振兴票据金额靠前。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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