原标题：第四届大学生化工创新挑战赛启动

日前，第四届大学生化工创新挑战赛正式启动，面向国内各大院校在校学生征集创新项目。

据悉，该赛事是中国石油和化学工业第一个行业性的大学生赛事，致力于增强校企联动与合作、鼓励大学生开展可持续创新、发掘和培养化工行业青年人才。

今年的赛事设置，除了项目要符合议题要求的范围，组织方提高了对参赛项目商业价值的侧重，优先征集以商业实践为导向的优质实验室项目。同时，结合团队的真实需求，赛事组织方邀请创业人、投资人等实践经验丰富的专业人士为参赛团队提供定制式的培训。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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