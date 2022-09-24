第一届中国科技青年论坛初评顺利结束 专题分论坛蓄势待发
青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年科技人才是国家战略人才力量的源头活水，是助推国家实现科技强国战略的重要力量。在党的二十大即将胜利召开之际，由中国科学技术协会主办，教育部、国资委、科学院、卫健委、国防科工局等部委共同参与支持的第一届中国科技青年论坛正火热进行中。
本届论坛以“自立自强，创见未来”为主题，旨在广泛动员青年人才为党和国家科技事业发展建言献策，从科研一线中发现一批面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康的创新型人才，为推动实现高水平科技自立自强贡献智慧和力量。
论坛分为作品征集、初评、专题分论坛、总论坛、成果运用等阶段。自5月启动以来，论坛受到了社会各界的广泛关注和大力支持，得到了广大青年科技工作者的高度关注和热情参与。270余家高校、科研院所、企业、全国学会、地方科协参与推荐工作，全国各领域各地区近3000名青年科技工作者提交参赛作品，涵盖了电子信息、先进制造、能源环保、生物医药、现代农业等众多前沿科技专业领域。参赛人员的平均年龄为34岁，博士硕士及以上学历占比更达到了80%以上，获得全国级别奖项及称号的有444人。
目前，经过层层的筛选和激烈的竞争，200余位青年科技人才获得了9月底在北京、广东、山东、重庆举办的分论坛入场券，即将在“世界科技前沿”、“经济主战场”、“国家重大需求”、“人民生命健康”四个专题分论坛中发出青年科技人才的声音，展示青年科技人才的时代风采，角逐最终进入全国总论坛的宝贵名额。众多知名院士、学科专家、行业带头人将作为评审，同青年人才就科技创新中的重点难点痛点等问题进行现场交流，给予指导与建议。同时，各分论坛还将组织科创企业与青年科技人才面对面，探访红色足迹、身体素质检测等丰富多样服务活动，为青年人才搭建好交流研讨的平台。
据悉，作为学习贯彻党的二十大精神的重要举措，第一届中国科技青年论坛总论坛将于11月亮相。中国科协还将在今后科协系统人才计划、项目支撑、表彰推荐等多方面为其中优秀的青年科技人才提供后续支持和相关跟踪服务，助推他们早日脱颖而出，成长为心怀“国之大者”、堪当民族复兴重任的时代新人，为国家深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略注入全新的时代动能。
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