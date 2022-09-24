首届中国出行碳大会启动仪式在京召开
2022年09月24日08:23 | 来源：中国网
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原标题：首届中国出行碳大会启动仪式在京召开
为深入贯彻国家“双碳”战略目标，推进实施“十四五发展规划”，做好碳达峰、碳中和工作，提升民众绿色出行意识、倡导绿色低碳出行方式，9月22日，由住房和城乡建设部指导、中国城市公共交通协会主办、北京交通发展研究院联合主办的 2022年“922绿色出行宣传活动暨首届中国出行碳大会”发布会在京举办。
住房和城乡建设部城建司二级巡视员赵健溶指出，922是住房和城乡建设部率先发起的“绿色出行日”，自2007年起一直延续至今。绿色出行贯穿于城市建设、交通发展、民生服务的综合性、体系化事业，需要全民参与、共同营建。住房和城乡建设部针对建设城市绿色出行体系、完善城市交通基础设施、提高城市绿色出行比例等方面出台了一系列政策、标准，对切实推进绿色出行，公交优先，努力建设绿色出行友好环境、增加绿色出行方式吸引力、增强公众绿色出行意识等方面起到积极作用。
中国城市公共交通协会理事长许中志表示，绿色出行既是城镇居民环保意识提升的表现，也是文化素质提升的成果，更是践行“双碳”承诺和目标的实际行动。中国人民“脱贫”的战果已经让世界为之侧目，未来十年，全民一心，全民行动起来，为城市可持续发展出力。
在启动仪式上，大会筹备组负责人宣布中国出行碳大会计划于10月28日在北京举办，大会将围绕公众零碳出行这一核心议题，与交通领域实现双碳目标的 “3+2” 路径，即（城市结构、能源结构、出行结构与科技创新、金融赋能）紧密融合。让大会成为链接政府部门之间、社会与决策者之间以及社会与企业之间的桥梁与聚合平台。
(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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