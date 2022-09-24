浙江发力整治网络市场 剑指“三无”外卖、“三假”直播
2022年09月24日08:27 | 来源：中国新闻网
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原标题：浙江发力整治网络市场 剑指“三无”外卖、“三假”直播
记者23日获悉，浙江省市场监督管理局、浙江省委网信办、浙江省公安厅、浙江省商务厅等十二部门联合开展浙江省2022年网络市场监管专项行动。9月-11月，浙江将集中整治网络市场突出问题，规范竞争秩序，优化消费环境，进一步打造公平竞争、安全放心、风清气正的网络市场环境。
民以食为天。在该专项行动中，浙江将发力治理“三无”外卖。具体而言，该省将加强对平台及平台内经营者身份信息公示的监督管理，依法严厉打击无证无照、证照与实际不符、未依法公示相关信息行为，把好外卖入网经营关，推动外卖行业持续健康发展，保障民众“舌尖上的安全”。
近年来，直播电商一路狂奔，成为人人渴望从中分得一杯羹的“风口”。快速生长、狂欢之下，不少问题随之浮出水面。
为此，浙江将发力整治“三假”直播。该省将严厉打击假人气、假优惠、假商品直播乱象，依法查处流量造假、数据注水、刷单炒信等人气造假行为，全面整治刷量、刷好评链条上的快递服务经营者、网站、中间商、平台内经营者。
“一老一小”，是民生保障的重点。严查网售“一老一小”用品质量违法问题，也是浙江省2022年网络市场监管专项行动的一大关键任务。
该省将针对老人功能性服装服饰、鞋类产品，纸尿裤、护理湿巾等养老照护产品，以及儿童玩具、文具等加大监督抽查力度，强化抽查结果处理，严查老人儿童用品质量违法犯罪行为。
浙江还将规范重要节点网络集中促销活动，以“双十一”等网络集中促销活动为重点，突出对主要网络交易平台及投诉多的网店、农村电商、跨境电商、在线旅游等的监督检查，坚决打击各种违法侵权行为。此外，该省将严禁网售禁限售商品，并严厉打击药品、医疗器械、化妆品网售违法行为。(记者 黄慧)
(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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